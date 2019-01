Wachwechsel vollzogen – Schonebeck triumphiert bei der Bauernolympiade

Bei der traditionellen „Bauernolympiade“ um die Wanderstandarte der Stadt Münster im Rahmen des Reitturniers in der Halle Münsterland geraten die Fans auf den Tribünen geradezu aus dem Häuschen. So auch am Donnerstagabend: 12 Reitervereine aus der Region lieferten sich in der Mannschaftskür einen spannenden Wettkampf.