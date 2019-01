Ein Punkt – immerhin. Das ist das Fazit aus dem Gastspiel der Frauen von BW Aasee bei den ambitionierteren SSF Fortuna Bonn. Der Drittligist kassierte nach einem überragenden ersten Satz, der mit 25:14 gewonnen wurde, eine 2:3-Niederlage. Und das, weil der Tiebreak nach dem Wechsel beim Stand von 7:8 aus Sicht von Aasee in einer fehlerhaften Annahmeserie mündete. Die Entscheidung beim 8:15. Satz zwei ging mit 18:25 verloren, Durchgang drei mit 20:25. In den entscheidenden Abschnitt rettete sich der Gast mit einem 25:18. „Höhen und Tiefen wechselten sich ab“, konstatierte Trainer Kai Annacker, dem besonders die Block- und Angriffsarbeit über weite Teilen der Partie gefiel. An den Basics (Aufschlag, Annahme) muss aber gefeilt werden. Aber: „Die Tendenz ist positiv“, so Annacker.