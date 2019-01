Schon 2014 hatte Katrin Eckermann beim K+K-Cup Geschichte geschrieben. Als erste Reiterin in der langen Historie des 1926 erstmals ausgetragenen Hallenturniers hatte sie mit Firth of Lorne den Großen Preis gewonnen. Jetzt. fünf Jahre später, toppte Eckermann ihren Erfolg von damals noch einmal mit den Siegen im Großen Preis, im Championat und im Finale der Mittleren Tour. Es waren die Festspiele von Katrin Eckermann, als „grandios“ nannte Turnierchef Oliver Schulze Brüning die Serie der 28-Jährige.

Lange hatte es gedauert, bis das abschließende Springen der fünftägigen Veranstaltung Fahrt aufgenommen hatte. 20 Reiter hatten vergeblich versucht, fehlerfrei durchzukommen, erst Jan André Schulze Niehues schaffte dies mit Fitch und wurde später im Stechen Sechster. „Der Parcours war schon anspruchsvoll, dazu kommt die enge Halle. Aber er war gut aufgebaut, das Verhältnis passte“, lobte Felix Haßmann. Er hatte mit Balance ebenso in den entscheidenden Umlauf erreicht wie der für Greven startende Thomas Holz mit Buffy, Karl Brocks jun. mit Chasmo, Eckermann mit Cayela und Vorjahressieger Maurice Tebbel mit seinem Top-Hengst Don Diarado, mit dem er bei der WM Teil der Bronze-Equipe war.

Es war angerichtet für ein spannendes Stechen, in dem Holz die erste Hausnummer setzte – seine 37,67 Sekunden im Vollgas-Modus waren ein Pfund, mit dem er lange wuchern konnte. Dies wurde direkt danach deutlich, als der stets schnelle Haßmann die Holzsche Vorgabe um 23 Hundertstel verpasste. Nachdem auch Brocks zu langsam (40,26 Sekunden) war, folgte der Auftritt der Katrin Eckermann. Es war eine unfassbare Runde, die ihr da vor ausverkauftem Hause glückte. Jede Wendung, jede Distanz erwischte sie mit Cayela perfekt, viel besser geht es nicht. Ihre 35,17 Sekunden war der absolute Top-Wert, den Tebbel nicht mehr attackieren konnte. Dies spürte er im Parcours und nahm das letzte Risiko heraus – Platz vier in 38,88 Sekunden. „Ich hatte natürlich gehofft, dass es reicht. Aber der Bessere gewinnt. Ich freue mich riesig über den zweiten Platz. Ich habe schon als kleines Kind hier auf der Tribüne gesessen“, meinte Holz, der Eckermanns Triumph fair anerkannte.

Die glückliche Siegerin vergaß in der Stunde ihres Erfolges nicht, sich bei Cayela zu bedanken. Immerhin hatte die zehnjährige Stute sie am Freitag – da verzichtete Eckermann noch auf das Stechen – sowie am Samstag und Sonntag fünfmal fehlerdrei durch die große Tour gebracht. „Sie ist zwar eine kleine Prinzessin und manchmal zickig. Aber im Parcours kämpft sie umso mehr für den Reiter mit.“