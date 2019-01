Die zweite Mannschaft des USC Münster hat ihre Siegesserie in der 3. Liga fortgesetzt, allerdings zum dritten Mal in dieser Saison einen Punkt abgegeben. Gegen den TV Eiche Horn Bremen gewann der souveräne Tabellenführer am Sonntag mit Mühe 3:2 (25:17, 21:25, 25:15, 17:25, 15:9). In einer Partie mit vielen Schwankungen erwischte der USC den besseren Start und sicherte sich folgerichtig auch Satz eins. Hernach schenkten sich die Konkurrenten nichts. Der Gast aus Bremen wendete das Blatt und blieb auch nach verlorenem dritten Abschnitt am Ball. So fiel die Entscheidung in der spannenden Ausein­andersetzung erst im Tiebreak.