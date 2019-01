Das Testspiel gegen den SC Fortuna Köln, das am Samstagnachmittag (14 Uhr) im Sportzentrum Helker Berg in Billerbeck stattfinden sollte, wird ins Preußenstadion verlegt. Das bestätigte der SC Preußen am Dienstag. An der Anstoßzeit ändert sich nichts. Insbesondere der Blick auf die Wetterprognose, die für das anstehende Wochenende Bodenfrost vorhersagt, führte zu dieser Entscheidung. Die Generalprobe vor dem Start in die zweite Saisonhälfte der 3. Liga soll unter bestmöglichen Bedingungen ausgetragen werden, betonte ein SCP-Sprecher.

Zum Testspiel an der Hammer Straße bleiben die Stehplatzbereiche geschlossen, Zuschauer haben aber die Möglichkeit, das Spiel von der Haupttribüne aus zu verfolgen. Der Zugang zur Tribüne erfolgt über den Aufgang zu den Blöcken E+F. Tickets gibt es zum Preis von sechs Euro (ermäßigt vier Euro) ausschließlich an der Tageskasse zu kaufen. Das Stadion öffnet eine Stunde vor Spielbeginn, also um 13 Uhr).