Massih Wassey hat sein Fachabitur in der Tasche und könnte sich vorstellen, nach dem Ende seiner Karriere in Münster oder Kanada zu leben. Dorthin sind seine Eltern und die beiden Geschwister ausgewandert, betreiben in der Nähe von Vancouver ein Autohaus. Für ihren „verlorenen Sohn“ würden sie einen Arbeitsplatz schaffen. Jeden Sommer verbringt der Fußballer dort seinen Urlaub, einmal im Jahr kommt die Familie ihn besuchen. „Viel zu selten“, sagt Wassey. Mit viel Wehmut. „Ich bin ein echter Familienmensch.“