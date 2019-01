Ganz so weit ist es noch nicht, aber einen Vorgeschmack auf das ganz besondere Jubiläum des Stadtsportbundes gibt der traditionelle „Ball des Sports“ am 26. Januar in der Halle Münsterland dann doch schon: Das 100-jährige Bestehen der Interessenvertretung des münsterischen Sports, seiner Vereine und seiner rund 90 000 organisierten Mitglieder wird bei einem offiziellen Festakt im Mai während der Mitgliederversammlung gefeiert, kündigte Vorsitzender Michael Schmitz an. Beim 49. „Ball des Sports“ versprechen die Organisatoren – sozusagen als ersten Höhepunkt des Jubiläumsjahres – „ein besonderes Ballerlebnis“.

Dabei wartet im MCC Halle Münsterland die bewährte Mischung aus Musik und Tanz auf die Besucher. Überraschungen inklusive. Beim Jubiläumsball werden die Ehrungen nicht fehlen. Schließlich waren münsterische Sportler 2018 ausgesprochen erfolgreich. Gut 250 Aktive waren bei regionalen, nationalen oder internationalen Meisterschaften erfolgreich oder wurden erstmals in Nationalmannschaften berufen. Sie alle werden von Oberbürgermeister Markus Lewe geehrt. Und der Stadtsportbund zeichnet sechs Sportfunktionäre für ihr ehrenamtliches Engagement mit der Friedensreiter-Plakette aus. Eingebettet sind die Ehrungen in ein sportliches und stimmungsvolles Programm. DJs und eine Live-Band sorgen für den richtigen Beat. BMX-Fahrer, die Formation des Uni-Tanzsportclubs Münster und die Breakdancer Bboy Jonathan versprechen sportliche Unterhaltung. Durch das Programm führt zum letzten Mal der SSB-Ehrenvorsitzende Jochen Temme. Aktuell sind noch rund 100 Karten in der SSB-Geschäftsstelle am Mauritz-Lindenweg 95 oder per Telefon (02 51/3 03 34) erhältlich.