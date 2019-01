Der Berg ruft: WWU Baskets bitten wieder zum Spektakel

Der 27. Oktober ist von jeher einer der eher unauffälligen Tage im Kalender. Am 27. Oktober 1873 meldet der US-Amerikaner Joseph Glidden den Stacheldraht zum Patent an, genau 28 Jahre später wird Rachmaninovs Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll uraufgeführt und im Herbst 1962 schwimmt die Australierin Dawn Fraser als erste Frau der Welt die 100 m Freistil schneller als eine Minute. Viel mehr gibt es nicht zu berichten, nur das noch: Am 27. Oktober 2018 verlieren die WWU Baskets ihr Heimspiel gegen die BSW Sixers – ein Datum mit wachsendem Erinnerungswert, denn es sollte die letzte Niederlage des Aufsteigers innerhalb der regulären Spielzeit in diesem Jahr sein. Es folgen bis zum Jahreswechsel sechs Siege und eine Niederlage nach Verlängerung beim Spitzenreiter in Rist Wedel. Im neuen Jahr siegen die Baskets munter weiter und klettern auf den zweiten Tabellenplatz. Das Team um Trainer Philipp Kappenstein hat sich in der zweiten Liga Pro B offensichtlich bestens eingelebt und sieht auch dem nächsten Spitzenspiel gegen die Sparkassenstars aus Bochum (Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle Berg Fidel) mit gewachsenem und gesundem Selbstbewusstsein entgegen.

„Wir wollen natürlich unsere Siegesserie fortsetzen“, sagt Philipp Kappenstein, zumal die Buchhaltung der Baskets in der Jahresbilanz noch einen der wenigen offenen Posten entdeckt hat: Das Hinspiel in Bochum verlor Münster mit 77:87, die Korbjäger aus dem Revier schulden Münster demnach noch einen Sieg. Die Rechnung soll also mit Unterstützung des Party-Publikums in der Halle beglichen werden. Auch, wenn es schwer wird, wie Kappenstein wie immer – aber wohl auch wie immer zurecht betont.

Der Baskets-Coach weiß natürlich um die Ausgeglichenheit der Liga im Allgemeinen, aber auch um die Qualitäten der Bochumer im Besonderen. „Individuell überragend besetzt, vielleicht sogar als das personell beste Team der Liga“, hievt Kappenstein den Gegner in die ungeliebte Favoritenstellung.

Personell hat Bochum in der kurzen Winterpause noch einmal aufgerüstet und mit Center Adrian Lind einen neuen langen Mann an Bord geholt, der die etablierten Leistungsträger um den Spanier Albert del Hoyo weiter verstärken und den Tabellendritten nach einem verpatzten Jahresstart zwei Niederlagen in Folge zurück auf die Erfolgsspur bringen soll.

Aber auch Kappenstein kann personell aus dem Vollen schöpfen. Alle Stammspieler haben eine störungsfreie Trainingswoche absolviert und sind heiß auf und fit für das nächste Samstagsabend-Spektakel am Berg Fidel. Allemal wird es wieder spannend, und die Baskets werden alles daran setzen, dem 27. Oktober sein Alleinstellungsmerkmal zu bewahren.