Im vierten Durchgang beim Stand von 1:2 Sätzen und 16:22 sah es nach einer bitteren Niederlage des TSC Gievenbeck beim PTSV Aachen aus. Doch der Abstiegskampf setzte noch mal Kräfte frei, der Drittletzte der 3. Liga kämpfte sich zurück und nahm danach den Schwung in den ebenfalls extrem engen Tiebreak mit. 3:2 (24:26, 25:21, 12:25, 26:24, 17:15) hieß es am Ende. „Zwischendurch war das fast aussichtslos für uns“, so Trainer Axel Büring. „Aber es war ja wieder ein Endspiel. Und sicher nicht das letzte. In Aachen zu punkten, ist uns noch nie gelungen, seit ich dabei bin.“