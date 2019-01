Preußen-Verteidiger Menig im Interview: „Wir wollen die Hinserie bestätigen“

Der Plan des SC Preußen Münster für den ersten Pflichtspieleinsatz bei Carl Zeiss Jena im Jahr 2019 steht. Am Freitag bricht der Drittligist um 9 Uhr auf, trainiert gegen 11 Uhr in Baunatal und fährt dann weiter nach Thüringen. Es wird zur guten Sitte, südlich von Kassel beim dortigen KSV Station zu machen.

„Der Rasenplatz ist top, der Kunstrasen auch“, freut sich Trainer Marco Antwerpen über gute Trainingsmöglichkeiten.Und offenbar sind die Preußen gern gesehene Gäste beim Verein, der von 1976 bis 1979 in der 2. Bundesliga Süd spielte und in der Saison 1977/78 mit Günter Exner einen späteren Preußen-Coach verpflichtete.

Am Samstag steht dann um 14 Uhr das Punktspiel in Jena auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld an. Die Rasenheizung läuft auf Hochtouren, was allerdings bei starkem Schneefall nicht wirklich helfen würde. Die Preußen müssten gegebenenfalls unverrichteter Dinge abreisen – wenn der Schiedsrichter den Platz für unbespielbar erklären sollte.

Personell kann Trainer Marco Antwerpen fast aus dem Vollen schöpfen. Verteidiger Jannik Borgmann ist zwar wieder im Trainingsbetrieb, muss aber nach Adduktorenproblemen noch passen. Auch Moritz Heinrich hat noch Trainingsrückstand und verpasst die erste Auswärtsfahrt des Jahres.