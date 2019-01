Im Vergleich: Münsters sportliche Aushängeschilder

Die Spielstätte: Das Preußenstadion an der Hammer Straße.

Der Traum vom Stadion-Neubau ist geplatzt. Immerhin will die Stadt erstmals seit Jahrzehnten mehr als Flickschusterei betreiben und 40 Millionen Euro an der Hammer Straße einsetzen. Die kleine Lösung, profitieren wird der Verein davon auch erst in einigen Jahren. Die großen Business-Optionen ergeben sich hierdurch ohnehin nicht.