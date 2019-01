Preußen Münster hat praktisch den ersten Zugang für das Drittliga-Team unter Dach und Fach. Der Verein band den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler Dominik Klann für zwei Jahre. „Wir wollen in den nächsten beiden Jahren sehen, wohin die Reise noch gehen kann“, sagte Sportchef Malte Metzelder. Er verfolgt den Werdegang von Klann genau. Nach Junioren-Jahren bei Schalke 04 spielte der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison 22 Partien für den SCP in der U-19-Bundesliga. In der Westfalenliga bei der U 23 ist er Stammkraft. Ab Februar gehört Klann dann bereits zum erweiterten Profikader der Preußen.