Rambazamba in Thüringen: Preußen Münster gastiert bei Carl Zeiss Jena

Endspielstimmung ist angekündigt, und zwar für die folgenden 18 Punktpartien. Existenzkampf pur. Es gibt keinen Puffer mehr für den FC Carl Zeiss Jena, den abstiegsgefährdeten Tabellendrittletzten der 3. Liga. Und Angreifer Manfred Starke kündigte in der „Ostthüringischen Zeitung“ schon mal an: „Wir wollen gemeinsam mit den Zuschauern Rambazamba machen.“

Aufruhr, Aufregung, so umschreibt der Duden Rambazamba. Das erwartet also den SC Preußen Münster am Samstag um 14 Uhr beim ersten Punktspiel des Jahres in Jena. Die Hausherren haben unter dem neuen Trainer Lukas Kwasniok, der bislang praktisch nur im Junioren-Bereich tätig war, den Modus, die Herangehensweise verändert. Alles wird dem Ziel Klassenerhalt untergeordnet, ein Sieg über Münster soll Impulsgeber für den Rest der Saison sein. Und dann soll es im Pokal-Modus Spieltag für Spieltag weitergehen. Ein Tanz auf der Rasierklinge für Jena.

Rambazamba-mäßig

Wobei Preußen-Coach Marco Antwerpen anders, auch sehr selbstbewusst, an die Aufgabe herangeht. „Ich denke positiv. Wir können“, sagt er, „mit einem Sieg ein gutes Zeichen für die Restsaison setzen.“ Ein Sieg, und der SCP hätte alle Gedanken an ein Abrutschen in die untere Hälfte der Tabelle im Keim erstickt. Antwerpen: „Für uns geht es auch um sehr, sehr viel.“

SC Preußen Münster im Vereins-Porträt 1/7 Die Spielstätte: Das Preußenstadion an der Hammer Straße.

Der Traum vom Stadion-Neubau ist geplatzt. Immerhin will die Stadt erstmals seit Jahrzehnten mehr als Flickschusterei betreiben und 40 Millionen Euro an der Hammer Straße einsetzen. Die kleine Lösung, profitieren wird der Verein davon auch erst in einigen Jahren. Die großen Business-Optionen ergeben sich hierdurch ohnehin nicht. Foto: Jürgen Peperhowe

Die Zuschauer: Das Stammpublikum der Preußen umfasst ca. 4000 Fans, darüber hinaus ist alles möglich: Von fast ausverkauft (gegen 1860, bald wohl auch gegen Kaiserslautern und Osnabrück) bis Liebesentzug (gegen Halle, Zwickau, Köln). Der Durchschnitt der laufenden Saison (7411) ist passabel, sank aber im Advent drastisch - und bleibt ausbaufähig. Foto: Jürgen Peperhowe

Termin: Regelspieltag für die Münsteraner ist der Samstag. Der wird hier, wie zuletzt im Dezember dreimal zu beobachten, oft schlechter angenommen (Ausnahme 1860), als Partien unter Flutlicht am Freitag oder Montag. Sonntags kommt dem SCP auch der Amateurfußball in den Weg. Foto: colourbox.de

Modus: Es herrscht klassischer Ligabetrieb in der traditionell engsten deutschen Spielklasse, das verspricht eigentlich Spannung bis zum Schluß. Doch in sieben Drittligajahren ging es für Münster aber nur 2012/13 wirklich bis zum Ende um etwas. Ansonsten trudelt die Spielzeit immer so aus - ähnlich wie in dieser Saison: Acht Punkte sind's sowohl zum Relegationsplatz, als auch zur Abstiegszone. Foto: Jürgen Peperhowe

Finanzen: Die Ausgliederung hat den SCP vor dem Schlimmsten bewahrt, mehr aber auch nicht. Altlasten, ein kompliziertes Liga-Umfeld, fehlende Großsponsoren, häufige Nachforderungen, dazu Darlehen aus den Gremien - es kommt eine Menge zusammen, was Investitionen erschwert. Foto: colourbox.de

Die Sponsoren: Die Trikotbrust wurde auf den letzten Drücker an Schauinsland-Reisen vergeben. Weit mehr als ein Jahrzehnt gab Tuja den Takt vor und pumpte einen achtstelligen Betrag in den Club. Ein ähnlich großer Gönner ist aber nicht mal annähernd in Sicht. Die Unternehmen sind eher zurückhaltend, die breite Industrie wie in Ostwestfalen fehlt aber auch in der Region. Viele Firmen sind aus Tradition und persönlicher Verbundenheit dabei. Der Vermarkter-Vertrag mit Lagardère erleichtert die Ausgangslage eher nicht. Foto: Jürgen Peperhowe

Präsenz: Social Media funktioniert, der SCP ist sehr aktiv. Rund 83.000 Follower honorieren das. Im Stadtbild allerdings verliert der SCP mehr und mehr an Wahrnehmung. Das Problem ist erkannt, aber noch lange nicht gebannt. Foto: Quelle: Instagram (Screenshot)

Vor allem darum, den Negativlauf aus dem Advent zu den Akten legen zu können. Vier Niederlagen im Dezember, nur vier Pluspunkte in den letzten beiden Monaten des Jahres 2018 geholt – Zeit für eine Trendwende beim SCP, am besten gleich im Auftaktspiel des Jahres 2019.

Nur noch eine Position war dabei in Antwerpens Gedankenspielen offen, möglicherweise geht der 47-Jährige auf Nummer sicher und spielt mit zwei defensiven zentralen Mittelfeldspielern (Sandrino Braun und Kevin Rodrigues Pires). Erste Wahl im Tor bleibt Max Schulze Niehues, der gerade erst zum Sportler des Jahres 2018 gekürt worden ist. Eine knappe Entscheidung, wie Antwerpen über das Duell der Torleute mit Oliver Schnitzler sagt. Etwas Bonus hatte Schulze Niehues, nun muss er mit seinen zehn Mitstreitern liefern in Jena. Rambazamba-mäßig.

► Münster: Schulze Niehues – Schweers, Kittner, Scherder – Braun, Rodrigues Pires – Menig, Klingenburg, Kobylanski, Heidemann – Akono