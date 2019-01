Noch im Vorjahr war Anastazja Rosnowska bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften die strahlende Siegerin. Diesmal aber verpasste die 19-Jährige vom TC Union Münster in Billerbeck ihren zweiten Erfolg, bereits im Halbfinale unterlag sie der aktuellen Westfälischen Hallenmeisterin Deborah Muratovic (TC Deuten) mit 3:6, 6:2, 8:10.

Dabei ging dem Ausscheiden eine umstrittene Entscheidung in der Endphase der Partie voraus. Beim Stande von 8:8 spielte Rosnowska, die im Sommer den Zweitligisten TCU verlässt und sich dem Westfalenligisten TP Versmold anschließt, einen Ball an die Linie, den ihre Kontrahentin im Aus sah – und dies auch so bewertete. Ein kniffliger Ball, der letztlich den Ausschlag gab. So war der Weg frei für Muratovic, die im Finale im vereinsinternen Duell gegen Pauline Hirt mit 0:6, 6:3, 6:2 die Oberhand behielt.

Bei den Herren stand mit Justus Drees ein Noch-Münsteraner im Endspiel. Den im Sommer zu Parkhaus Wanne-Eickel wechselnden Spieler des 1. TC Hiltrup stoppten aber beim 2:6, 0:3 gegen Jannik Röttlingsberger (Feldmark Dorsten) Leistenprobleme. Zuvor hatte Drees im Viertelfinale den an Position zwei gesetzten Lars Hartmann (TCU) mit 4:6, 6:2, 10:8 ausgeschaltet, auch Lars Lückemeier (Hiltrup) und Felix Bruch (THC) waren in der Runde der letzten acht gescheitert.

Dennoch blieb ein Titel in Münster. Bei den Herren 40 standen sich in der Neuauflage des Vorjahresfinals Sebastian Groß vom Regionalligisten THC und Titelverteidiger Michael Thiemann (SV 91) gegenüber. Erneut entwickelte sich eine knappe Auseinandersetzung, in der Groß im ersten Durchgang einen Satzball vergab und den Abschnitt letztlich mit 5:7 verlor. Auf das schnelle 6:1 folgte ein Match-Tiebreak mit munter wechselnden Führungen. Erst lag Groß 4:1 vorne, ehe Thiemann einen Tag vor seinem 42. Geburtstag sechs Punkte in Serie machte und das 8:4 auf dem Schläger hatte. Dann aber konterte Groß auf 9:7, ließ sich vom abermaligen Ausgleich Thiemanns, der im Halbfinale Lutz Rethfeld (THC) mit 6:4, 6:4 ausgeschaltet hatte, nicht schocken und verwandelte den dritten Matchball zum 11:9.

Bei den Damen 40 wurde Ruth Spiekermann (TuS Saxonia) Zweite. Sie verlor das Finale gegen Katja Flüthmann (TC GW Neuenkirchen) 0:6, 0:6.