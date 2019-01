Den Mittelstreckenvergleich als vereinseigene Vorbereitungsveranstaltung haben die Schwimmer der SGS Münster gerade hinter sich gebracht, da wartet mit den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMS) in der Aachener Osthalle bereits der erste Höhepunkt des Jahres auf die beiden münsterischen Teams. Am Samstag entscheidet sich, ob die SGS-Frauen ihren Stammplatz (seit 2011) in der 2. Bundesliga West verteidigen sowie ihren siebten Platz vom Vorjahr noch verbessern und ob die Herren die Liga nach dem Aufstieg 2017 halten können.

Der Klassenerhalt ist oberstes Ziel, betont Trainer Jens Okunneck. In beiden Teams werden Abgänge „durch die gute Jugendarbeit“, so der Coach, kompensiert. Mit Simon Benemann wird andererseits auch ein „Ehemaliger“ für die Titelkämpfe reaktiviert – was bei Konkurrenzvereinen gang und gäbe ist. Da sind im Bundesliga-Rennen mitunter auch mal EM- und WM-Teilnehmer dabei.

Okunneck setzt auf Dana Schmidt, Desiree Wewer, Ines Leonhardt, Janne Bodemer, Johanna Walaschewski, Tina Wetzel und Rica Botz. Zwölf Mannschaften starten, geschwommen werden die Strecken des olympischen Programms – die letzten beiden Riegen steigen ab, die erste auf. Jede Disziplin wird zweimal in Angriff genommen, ein Schwimmer darf maximal viermal starten. Benemann, Richard Darcis, Max Hewing, Robert Settle, Valentin Schnermann, Falk Lömke, Leon Telmo Schürmann, Maximilian Kassenbrock und Stefan Schneider bilden die männliche Riege.