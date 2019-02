Die personell arg gebeutelten Nottulnerinnen stehen beim Tabellenvorletzten Vorwärts Wettringen 3 vor keiner leichten Aufgabe. Schon im Hinspiel mussten die Schützlinge von Trainerin Tine Hünteler in eine knappe Niederlage einwilligen. Anwurf ist in Wettringen am Samstag (2.2.) um 19 Uhr in Wettringen.

Da die Gastgeberinnen über eine hervorragende Handballabteilung verfügen, finden sich immer wieder Spielerinnen, die im Kampf um den Klassenerhalt aushelfen. Entweder sind es talentierte A-Jugendliche oder alte Hasen, die ihre Schuhe wieder vom Nagel holen. „Zuhause haben wir ganz schlecht gespielt und verloren“, erinnert auch GWN-Trainerin Tine Hünteler nur ans Hinspiel.

„Wir müssen unsere Form wiederfinden. In der Deckung stabil stehen und mit Tempo nach vorn kommen“, lautet ihr Wunsch. Sarah Chowanietz und Marina Rotermund fallen aus.