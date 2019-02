In einem Internetportal der 3. Liga kursierte am Freitag am Rande des Preußen-Spiels gegen den 1. FC Kaiserslautern das Gerücht, dass Marco Antwerpen neuer Trainer des KFC Uerdingen werden würde. Der Coach hatte unter der Woche dem SCP mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern werde. Klar, dass Antwerpen in so einem Fall in einem Atemzug als neuer Übungsleiter des Aufsteigers gehandelt wird. Fakt ist, dass er in der Tat zum Kandidatenkreis gehören soll. Bislang habe es aber weder eine konkrete Anfrage des Vereins noch eine Bewerbung des Coaches gegeben. Das scheint gut so. Alles, was Münster aktuell wahrlich nicht will, ist Unruhe im Vereinsleben.