Es fehlt die nötige Frische beim USC Münster

Erst am Donnerstagabend kam Marie Schölzel in Münster an, trainierte erstmals am Freitag mit dem Team und spielte dann gleich zweimal am Wochenende. Ein ereignisreicher Start für die Leihgabe des SSC Palmberg Schwerin.

Wie hat die Mannschaft Sie aufgenommen?

Marie Schölzel: Das Team hat mich total herzlich aufgenommen und hat mir den Einstieg leicht gemacht. Leider hat es gegen Potsdam nicht gereicht.

Woran machen Sie die Niederlage fest?

Schölzel: Die Müdigkeit hat nach dem harten Programm sicher eine Rolle gespielt. Vier Spiele in acht Tagen sind gerade für die jungen Spielerinnen nicht einfach.

Nun haben Sie etwas Zeit, sich einzugewöhnen, beim USC und in der Stadt. Haben Sie schon eine Wohnung?

Schölzel: Eine eigene Wohnung habe ich nicht. Die ersten Tage bin ich in der Wohnung von Ivana Vanjak, die gerade nicht in Münster ist. Dann ziehe ich aber zu Teresa Mersmann und bilde mit ihr eine WG.