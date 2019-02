Eine Woche vor dem Stadtduell in der Handball-Landesliga und dem Auftritt in Kinderhaus hat der SC Münster 08 einem Favoriten nur phasenweise die Stirn geboten – für eine wirklich handfeste Ausbeute aber kam die Mannschaft beim 21:27 (9:16) gegen die die TG Hörste , immerhin Tabellenzweiter, nicht in Betracht.

Nullacht blieb zum vierten Mal in Folge sieglos, der im Aufstiegskampf mit Brockhagen wetteifernde Rangzweite feierte unter Trainer Christian Blankert den fünften Erfolg am Stück und wusste wohl schon nach zehn Minuten und der 5:1-Führung, dass er allein den Lauf der Dinge steuern würde. Während Nullacht in der Startphase genau ein Tempogegenstoßtreffer gelang, gab es neun Fehlversuche aus dem Rückraum. Und nur aus dem heraus wird diese Mannschaft, die außen und am Kreis notorisch unterbesetzt ist, in der Regel gefährlich. „Das zog sich leider durch das ganze Spiel“, sagte Trainer Björn Hartwig kopfschüttelnd. „Wir haben viel zu viele freie Würfe liegen gelassen. Deshalb sind wir auch immer nur fast herangekommen.“

Sven Lüdiger ist ein Gewinn

Der neue Linksaußen Sven Lüdiger ist bereits eine Verstärkung. Der schnelle Mann für den Gegenstoß verschlief aber eine Halbzeit lang die Abwehrarbeit – die TG zog zügig und konzentriert ihre Systeme auch so durch, dass Außenspieler Pascal Kaiser zu drei Toren kam – nach dem Wechsel erlaubte ihm Lüdiger nichts mehr. Kein Kraut gewachsen war freilich gegen TG-Kreisläufer Jan Borutta, der nur bei Ballbesitz aufs Feld kam, immer wieder gesucht und gefunden wurde. Neun Treffer markierte der kräftige Rechtshänder, den niemand zu halten vermochte. Durch abgestimmtes Lauf- und Passspiel schaffte es Hörste um Aufbauspieler Julius Hagemann oft, binnen weniger Spielzüge ans Ziel zu kommen. „Ansonsten ging unser Defensivplan aber auf“, fand Hartwig, der Besetzungsprobleme lösen musste, weil kein gelernter Kreisläufer parat stand. So versuchten sich Jan Limke, Paul Schütte und Lucas Sturm mäßig erfolgreich an der Sechs-Meter-Linie. Als Nullacht aus der Pause kam, eingeschworen zur Aufholjagd, verdaddelte das Kollektiv gleich einige Angriffe durch Abspielfehler. Nicht nur diesbezüglich bot Hörste eine ganz andere Qualität. Über 11:19 und 16:25 nahm für Münster das Unheil seinen Lauf. Tore: Lüdiger (6), Limke (5/3), Schütte, Sibbersen (je 3), Witzenhausen (2), Bittern, Gehmeyr (je 1)