Jens Okuneck war gar nicht wieder einzufangen, so begeistert war der Trainer der SGS Münster nach den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der 2. Bundesliga (West) in Aachen. Mit Platz sechs (Frauen) beziehungsweise Rang neun (Männer) bleiben die münsterischen Schwimmer mit beiden Riegen zweitklassig und ernteten allenthalben großes Lob: „Es wurde auch bei der Konkurrenz registriert, dass wir in Münster eine richtig gute Jugendarbeit leisten“, betonte Okunneck.

Über im Vergleich herausragende Einzel-Schwimmer verfügt Münster halt nicht, dafür zeigt sich das jeweilige Mannschaftsresultat als mehr als konkurrenzfähig. Im Vergleich mit allen drei Zweitligastaffeln (Nord, Süd, West) und den zwölf Erstliga-Mannschaften rangieren die münsterischen Frauen mit den in Aachen erzielten 14 959 Punkten auf Rang 17 in Deutschland. „Die obere Tabellenhälfte, das haben wir uns vorgenommen und das haben wir erreicht“, sagte Okunneck, „super“. Sieger wurden die Damen der SG Bayer mit 16 807 Punkten, vor dem VfL Gladbeck mit 16 621 Zählern.

Im Vergleich zum Vorjahr machten die SG-Frauen zwei Plätze im Zweitliga-Ranking gut. Und das, obwohl die Riege in der Minimalbesetzung von sieben Schwimmerinnen antreten musste. Tina Wetzel stellte sich trotz Erkrankung in den Dienst der Mannschaft und gab alles – wie ihre Mitstreiterinnen ebenfalls. Persönliche Bestzeiten inklusive. Dass Desiree Wever nach drei kraftraubenden Starts zuvor auch über die 400 Meter Lagen in 05:07,67 Minuten gleich fünf Sekunden unter ihrer Bestmarke blieb (Platz vier), mag da als gutes Beispiel dienen.

Die SG-Herren (13 669 Punkte) schwammen nach Einschätzung Okunnecks „sensationell“ zum Klassenerhalt. „Wir waren uns der schwierigen Situation bewusst“, sagte Okunneck. Gerade 82 Zähler Abstand zum Vorletzten und Absteiger Duisburg reichten. „Herzschlagfinale“, kommentierte der SG-Coach den Einlauf erleichtert. Die SG Ruhr gewann mit 15 891 Punkten.