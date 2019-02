Da kommt etwas nach im Stall von Helen Langehanenberg . Im Windschatten ihres weltcuperprobten Damsey und ihrer Grand-Prix-Stute Annabelle hat die 36-Jährige vielversprechenden Nachwuchs im Beritt. Dies zeigten jüngst ihre Auftritte in Ankum, die kleine Gemeinde nördlich von Osnabrück verließ Langehanenberg mit Goldenen Schleifen – und vor allem einem guten Gefühl.

Dafür sorgten etwa Vayron und Frank Sinatra , zwei achtjährige Pferde der Münsteranerin. In der schweren Prüfung für Sieben- bis Neunjährige setzte sie sich im Sattel von Vayron, für den es sein Debüt auf S-Niveau war, mit 73,214 Prozent souverän an die Spitze der Konkurrenz, die Langehanenberg zudem als Zweite beendete. Mit Frank Sinatra folgte sie mit einer Wertung von 70,159 Prozent, Sabrina Geßmann (RV Nienberge-Schonebeck) wurde mit Voltaire (68,056) Achte und mit Lindner (67,341) Elfte.

Eine weitere erfolgreiche Premiere ließ Langehanenberg im Intermediaire II folgen. Jeweils erstmals ging es für Bryan und Hollywood in dieser Prüfung ins Viereck – und das Duo schlug sich bravourös. Bryan gewann mit 71,009 Prozent, Hollywood machte mit 70,570 Prozent den zweiten Doppelsieg in Ankum vor Team-Weltmeisterin Dorothee Schneider (Frankfurt) mit Quantum Vis (69,605) perfekt. „Es klappte mit beiden fantastisch“, schrieb Langehanenberg bei Facebook.

Einen Lauf hatte in Offenburg auch Philipp Schulze Topphoff (20). Der Springreiter des RV Roxel lieferte sich in der Youngster Tour der Baden-Classics bei den achtjährigen einen Zweikampf mit Harm Lahde (RV Weser-Aller). Nachdem beide in den zwei ersten Springen mit ihren achtjährigen Pferden jeweils einmal Erste und Zweite wurden, entschied Lahde mit Americana das Finale für sich. 1,39 Sekunden lag er vor Schulze Topphoff und Alphajet. Im Finale der Siebenjährigen kam Gerrit Nieberg (RV St. Hubertus Wolbeck) mit Conthea auf den 14. Rang.