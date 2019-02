Jetzt hat es den Aufsteiger dann doch einmal erwischt. 15 Spiele hatte der USC Münster II seit dem Beginn der Saison in Serie gewonnen, in der 16. Begegnung aber verließ der Tabellenführer nach dem 1:3 (25:17, 15:25, 17:25, 14:25) beim MTV Hildesheim erstmals als Verlierer das Feld. „Und das auch verdient, wir haben zu Recht verloren“, wie Trainer Axel Büring befand. Mit Alisha Ossowski hatte nur eine Bundesliga-erfahrene Spielerin den Weg nach Niedersachsen mit angetreten, der USC trat mit einer jungen Mannschaft an, die im ersten Satz dank des starken Aufschlags tonangebend war. „Das Niveau aber konnten wir nicht halten, da war dann doch das Leistungsgefälle zu groß“, sagte Büring, der mit seinem Team aber immer noch einen komfortablen Vorsprung von acht Punkten auf den Tabellenzweiten BSV Ostbevern hat.