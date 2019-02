Fünf Spiele, fünf Siege. Es läuft in Kinderhaus und bei den Landesliga-Männern. Daran ließ auch der 31:28 (13:12)-Sieg, eben Nummer fünf in Folge, bei SW Havixbeck keine Zweifel. Oder doch? – „Das war knapp. Wir haben nicht gut gespielt. Aber wenn du oben stehst, klappt es. Wir haben auch jetzt das erforderliche Selbstvertrauen“, befand Trainer Sebastian Dreiszis nach Saisonerfolg Nummer elf. Der zeichnete sich noch in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs nicht ab, als die Gastgeber führten. Dann aber traf Eike Siering (54.) zum 25:24. Eine Führung, die die Westfalia nicht mehr hergab, vielmehr ausbaute. „Wir wollten zwei Punkte. Die haben wir. Alles gut“, grinste am Ende auch der Coach. Seine Mannschaft scheint jedenfalls bestens vorbereitet für das Stadtderby am kommenden Samstag. Dann erwartet die westfalia en Sc Münster 08. – Tore: Kohl (8/2), Berger (5), Dudenhausen (4), Dittrich, Leenings, Siering (je 3), Jung (2), Schulz, Pakullat, Würthwein (je 1)