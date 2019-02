Die Basketballer der WWU Baskets verbreiten derzeit ligaweit Angst und Schrecken: Am Sonntag lehrten die Jungs um Trainer Philipp Kappenstein die Dresden Titans das Fürchten – es war der fünfte Sieg des Aufsteigers in Folge, und das erfolgreiche Ende der „Ostwochen“, wie Kappenstein die Kaperfahrten nach Leipzig und Dresden jetzt titulierte. „Zwei beeindruckende Comeback-Siege“, so Kappenstein, dessen Truppe am späten Sonntagabend noch einen letzten angsteinflößenden Auftritt hatte. „Die müssen einen ganz schönen Schreck bekommen haben, als da 16 hungrige Basketballer an der Theke standen“, beschreibt der Trainer den Einfall seiner Truppe auf der Rückfahrt im Fastfood-Tempel der Wahl. Als dann neben dem Punktehunger auch noch der Appetit gestillt war, wurde es langsam ruhig im Sieger-Bus. „Am Sonntagabend merkt man dann schon, dass da ordentlich Anspannung drin war“, so Kappenstein.

Der blaue Montag diente der Erholung – „und möglicherweise legen wir einen zusätzlichen freien Tag ein“, so Kappenstein, der verhindern möchte, dass seinem Team ausgerechnet dann die Luft ausgeht, wenn es in die Playoff-Spiele geht.