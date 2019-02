So richtig voran bringt einen so ein Ergometer bei Licht betrachtet nicht. Julia Tertünte störte es allerdings wenig, als sie völlig erschöpft genau da ausstieg, wo sie 7:21,7 Minuten zuvor eingestiegen war. Ihr Fitnessgerät hatte sich in dieser Zeit keinen Zentimeter von der Stelle bewegt, virtuell war die Athletin des RV Münster in dieser Zeit allerdings unter Höchstbelastung stramme 2000 Meter weit gerudert – gefühlt sogar noch länger und weiter. Bis zur völligen Erschöpfung hatte sich die Münsteranerin bei den Deutschen Ergo -Meisterschaften am Wochen­ende in Essen-Kettwig verausgabt, die Strecke als drittschnellste Starterin bewältigt und sich damit wie im Vorjahr DM-Bronze ge­sichert.

Lediglich Marion Reichardt aus Leipzig und Larissa Schäfer aus Essen hatten es noch etwas eiliger als die Münsteranerin, die nach eigenen Angaben nicht einmal Bestform abrufen konnte – mit dem Ergebnis abschließend aber dennoch hoch zufrieden war. Erschöpft war anschließend auch Trainer Benedikt Göller, der seinen Schützling nicht minder unermüdlich knapp sieben­einhalb Minuten lautstark anfeuerte.

Ganz so lange hielten sich Bentja und Tjorven Schneider vom ARC Münster nicht auf dem Ergometer auf – die beiden machten in Essen aber ebenfalls mächtig Dampf und sicherten sich jeweils eine Medaille: Die elfjährige Bentja brachte einen virtuellen Kilometer in 4:06,3 Minuten hinter sich und holte sich damit sogar den Titel in ihrer Altersklasse, Schwester Tjorven (13) war nach 3:46,9 Minuten im Ziel – das reichte in der AK 14 zu Bronze.

ARC-Vereinskamerad Berthold Weitkemper war bei den Senioren im Einsatz, landete dort am Ende aber unter „ferner ruderten“.

Eine starke Vorstellung lieferte außerdem ein Nachwuchsduo des RV M in Deutschlands enarkanntem „Ergo-Tempel“ in Kettwig ab: Insgesamt 15 Jungen und Mädchen des Rudervereins waren am Wochenende im Einsatz – Lorin Heuft und Jacob Carl überzeugten dabei in der Klasse bis 13 Jahre und mit den Plätzen sechs und sieben.