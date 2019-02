Sorgenkinder Reserve und U 18 – In der Mitte klafft ein Loch beim UBC

Es ist derzeit in Münster alles andere als ehrenrührig, einen Korb zu bekommen. Nie zuvor erlebte die gepflegte Korbjagd einen so großen Zuspruch wie in der laufenden Spielzeit. Als Flaggschiff segelt das Zweitliga-Team der WWU Baskets schlagzeilenträchtig vorneweg, Geleitschutz erhält das Team dabei vom nicht minder erfolgreichen Team des UBC in der Junioren-Bundesliga, das von Nachwuchskoordinatorin Marsha Owusu Gyamfi betreut wird. Beide Mannschaften führen ihre Tabelle an, eilen derzeit von Erfolg zu Erfolg und sehen erwartungsfroh den Playoff-Runden entgegen – doch in der Mitte klafft (noch) ein dickes Loch.

„Ja das ist alles andere als optimal“, sagt Chefcoach Philipp Kappenstein . Die junge Zweitvertretung steuert unaufhaltsam einem Abstieg aus der 2. Regional- in die Oberliga entgegen, die älteste Jugend des Spartenvereins belegt aktuell Rang drei in der U-18-Regionalliga – ordentlich, aber nicht genug, um als tragfähiger Unterbau eines ambitionierten Seniorenteams an der Schnittstelle zum professionellem Basketball zu dienen. „Es ist für uns elementar, dass wir wieder eine Mannschaft in der Nachwuchs-Bundesliga haben“, so Kappenstein. Als Projektleiter sind aktuell Maik Berger als Trainer der U 18 und Peter Lüsebrink, Übungsleiter der Zweiten, mit diesem Thema betraut – und sehen sich auf einem guten Weg. „Ich bin zuversichtlich“, sagt Berger, der aktuell den Kader für die Qualifikationsturniere zur NBBL im Juni zusammenstellt. Gefragt sind die Jahrgänge 2001 bis 2003 – nicht die schlechtesten in der UBC-Historie. Dennoch ist der Sprung in die Beletage nicht selbstverständlich.

Beim ersten Tryout versammelte das Duo knapp 30 Kandidaten um sich – vor allem Spieler aus der aktuellen U 18, aber auch die älteren Spieler der JBBL-Formation sowie einige Kandidaten von außerhalb, die sich der Herausforderung stellen wollten. „Davon haben wir drei Spieler zum nächsten Termin eingeladen“, so Berger – „fünf oder sechs haben wir aber auch direkt gesagt, dass es wohl nicht reichen wird.“ Die Anforderungen sind hoch – zwei Mal ist der UBC in den vergangenen Jahren in der Qualifikation gescheitert. „Und es wird wieder eng“, sagt Berger – mehr Bewerber denn je wollen in die NBBL, möglicherweise werden die Teilnehmer erst nach drei statt bislang zwei Turnieren feststehen.

Dem ältesten Nachwuchs stehen noch alle Tore offen, für die Reserve dürfte jede Rettung zu spät kommen. Eins von 13 Spielen hat sie gewonnen, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt acht Zähler. Das Team zeigt regelmäßig seine Qualitäten, aber genauso regelmäßig auch den Mangel an Erfahrung und Konstanz. Noch fehlt es den „jungen Wilden“ an Wettkampfhärte, auch die engen Matches gehen meist verloren. Da gleichzeitig die Drittvertretung in der Oberliga wohl nicht mehr ins Aufstiegsrennen eingreifen kann, wird der UBC das Regionalliga-Feld räumen.

Um den Nachwuchs künftig auf herausfordernder Ebene an den Seniorenbereich heranzuführen, wird weiter vermehrt auf Kooperationen gebaut werden müssen – wie sie derzeit Erik Brummert vorlebt. Das Eigengewächs spielt in der 2. Regionalliga für einen Kooperationspartner. Die TuS 59 HammStars haben dem UBC-Talent gut getan, wie Kappenstein bestätigt: „Erik hat sich super entwickelt.“ Das beweist auch die Berufung zum DBB-Lehrgang des U-18-Nationalteams im Dezember. Hamm wird zudem von Ivan Rosic trainiert, der in ganz engem Kontakt zu Berger und Owusu Gymafi steht, deren Co-Trainer er auch beim JBBL-Team der SCM/UBC Münsterland Baskets ist. Kein schlechter, aber immer noch ein unnötiger Umweg – darüber ist man sich in Münster einig.