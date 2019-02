Platz sieben in der zehn Teams starken Regionalliga nach elf Spieltagen – der UFC Münster hinkt nicht nur seinen Ansprüchen hinterher, er befindet sich plötzlich mitten im Überlebenskampf. Drei Punkte liegen nur noch zwischen den Futsalern aus Münster und dem Aufsteiger PCF Mülheim, der aktuell der erste Absteiger wäre. „Wir machen uns schon so unsere Gedanken und haben die Sichtweise geändert. Der Plan vor der Saison war, näher oben heranzurücken. Dass es in die andere Richtung geht, hätten wir nicht gedacht“, gesteht UFC-Präsident Georg von Coelln.

Die Gründe für den so nicht erwarteten Verlauf sind vielschichtig. Den personellen Umbruch nach dem Abgang zahlreicher wie langjähriger Führungskräfte hat der UFC noch nicht gestemmt, dazu kamen immer wieder viele Ausfälle, die sich in den knappen Spielen (jeweils 5:5 in Bonn und Mülheim oder 3:4 bei den Holzpfosten) niederschlugen und wichtige Zähler kosteten. Der größte Faktor aber ist die auf der Trainerbank fehlende Kontinuität, die sich von Coelln wünscht. Nach nur einem Jahr hatte im vergangenen Sommer der Brasilianer Maciel Klebber – er war der erste hauptamtliche Coach des UFC – Münster wieder verlassen, vor zwei Tagen nun trennten sich der Verein und Trainer Ronaldo Milani , der im November die Leitung von Spielertrainer Henrique Mota übernommen hatte. „Sportlich stimmte es zwischen ihm und den Spielern, die mit dem Training sehr zufrieden waren. Aber die Rahmenbedingungen für eine langfristige Zusammenarbeit, um hier gemeinsam etwas aufzubauen, passten nicht“, so von Coelln.

Nachfolge-Kandidaten stehen einige auf seiner Liste, allen voran der frühere UFC-Kapitän und -Spielertrainer Wendelin Kemper, der vielleicht die Ideallösung wäre. „Wende hat das UFC-Gen in sich. Wir haben ihm viel zu verdanken, er aber auch uns“, sagt der Clubchef, der das „Futsal-Potenzial in Münster noch lange nicht ausgeschöpft“ sieht und auf einen Startplatz in der zukünftigen Bundesliga setzt.

Dafür aber muss das Team schnell sportlich klare Fakten schaffen. Die Aufgabe am Samstag (14 Uhr, Uni-Halle) gegen den Spitzenreiter Panthers Köln ist sicherlich eine schwere, in den folgenden Partien bei Fortuna Düsseldorf sowie gegen die Bonner Lions und gegen Mülheim muss der UFC liefern. Wer die Mannschaft dabei an der Seitenlinie anleitet, ist noch offen. Eine interne Übergangslösung mit einem Ehemaligen scheint von Coelln zu favorisieren, ohne dabei am Mittwoch Namen zu nennen.

Wer immer es nun kurzfristig wird, er hat eine Aufgabe: den UFC in der Regionalliga zu halten.