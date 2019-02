Klares Profil, aber viele Kandidaten bei der Trainer-Suche der Preußen

Es war nicht zwingend zu erwarten, dass Malte Metzelder jeden Namen, der für die ab Sommer freie Trainerstelle bei Preußen Münster gehandelt wird, kommentiert. Ehrlich gesagt, war es sogar fast ausgeschlossen. Das ist das Geschäft, das entspricht auch dem Typus der Sportchefs. In die Karten lässt er sich wie viele andere Manager im Profi-Bereich ungern blicken. Schließlich soll ja niemand vorab verschreckt oder frühzeitig ausgeschlossen werden.

Mit Spekulationen muss und kann der SCP gut leben. Ein bisschen eingeschränkt hat Metzelder selbst die Suche nach einem Nachfolger des nach der Saison abwandernden Marco Antwerpen ja bereits. Im Idealfall soll dem Verein ein Glücksgriff wie vor 14 Monaten mit dem Noch-Coach gelingen. Ehrgeizig und in der Lage, junge Kräfte zu entwickeln. „Nichts überstürzen“, möchte der 36-Jährige zwar, aber umreißt auch ein recht klares Profil. „Wir wollen eine Plattform für junge und entwicklungsfähige Spieler bieten. Wirtschaftlich sind wir gezwungen, kreative Lösungen zu finden. Der neue Trainer muss sich dessen bewusst sein.“ So war es bei Antwerpen anfangs auch, später ging ihm der finanzielle Fortschritt zu schleppend.

Im Prinzip fallen eine ganze Reihe etablierter Namen durch diese Umschreibung weg. Pavel Dotchev , jüngst beim Drittliga-Rivalen Hansa Rostock entlassen, zum Beispiel. Der hat einerseits einen wohl viel zu hohen Marktwert und war bei seinem Gastspiel in Münster (2012 bis 2013) eher mit einer gestandenen Truppe sehr erfolgreich.

Dotchevs Vorgänger an der Hammer Straße ließ sich just im ersten Spiel nach dem angekündigten Antwerpen-Abschied nach langer Zeit mal wieder im Stadion blicken. Doch Marc Fascher, am Freitag entspannter Tribünengast gegen den 1. FC Kaiserslautern, wiegelte sofort ab: „War ja klar, dass da wieder etwas reininterpretiert wird.“ Na ja, mancher Fan träumte sicher schon wieder vom Comeback des Aufstiegshelden von 2011. Auch ihm eilt jedoch eher der Ruf voraus, erfahrene Profis zu favorisieren.

Peter Vollmann (61), vor mehr als einem Jahrzehnt zweimal für Münster tätig, ist zudem kein Thema. Metzelder sagt, er suche nicht in dieser Kategorie.

Es lohnt sich also den Blick in die Regionalliga zu richten. Dorthin, wo der SCP auch künftig wohl den Großteil seiner Neuzugänge akquirieren will. Immer wieder tauchte in den vergangenen Tagen der Name Farat Toku auf. Der 38-Jährige hält die SG Wattenscheid 09 mit bescheidensten Mitteln seit Jahren in der vierthöchsten Klasse, spielte 2006/07 selbst ein Jahr für die Preußen und besitzt einen auslaufenden Vertrag – allerdings ist er noch kein Fußballlehrer. Interessant klingt auch die Variante mit Enrico Maaßen, der Inhaber Uefa-A-Lizenz ist. Vor der Saison kam er vom SV Drochtersen/Assel aus der Nord-Staffel zum SV Rödinghausen. Die Ostwestfalen hat er seitdem nicht nur in die 2. Runde des DFB-Pokals (gegen Bayern München) geführt, sondern auch in der Liga aktuell auf Rang zwei. Und nebenbei warf er noch die Münsteraner mit 2:1 im Achtelfinale aus dem Westfalenpokal. Er ist jedoch erst 34 und besitzt einen Vertrag bis 2021 (womöglich mit Ausstiegsklausel). Nico Michaty (45/Fortuna Düsseldorf II) und Markus Zschiesche (36/Bonner SC) wären zwei weniger prominente Kenner dieser Liga. Auch im Südwesten tummeln sich eine ganze Reihe interessanter junge Coaches.

Der logischste Kandidat ist eigentlich Ismail Atalan. Der 38-Jährige wohnt nebenan in Senden, kennt den Verein nicht nur aus seiner Zeit als Nachwuchsspieler beim Adlerclub bestens und besitzt beim VfL Bochum, wo er im vorigen Herbst beurlaubt wurde, einen Kontrakt, der am 30. Juni endet. Beim Zweitligisten endete im vergangenen Jahr der steile Aufstieg des Fußballlehrers, der beim 1. FC Gievenbeck II begann und sich danach bei Davaria Davensberg, Roland Beckum und den SF Lotte nahtlos fortsetzte. Oft wurde Atalan bei den Preußen ins Gespräch gebracht. Die Zeit an der Castroper Straße war zwar sehr gut dotiert für ihn, doch nach rund eineinhalb Jahren ohne Job strebt er zurück auf die Bank.

In Lotte ist aktuell Nils Drube verantwortlich. Der ist waschechter Münsteraner und hat mit den Sportfreunden nach deren völlig missglücktem Saisonstart seit seinem Amtsantritt (gemeinsam mit dem Ex-Preußen Sven Hozjak) eine bemerkenswerte Trendwende eingeleitet. Von 2006 bis 2012 coachte er die wichtigsten Jugend-Teams an der Hammer Straße sehr erfolgreich. Allerdings füllt der 40-Jährige gerade seine erste Seniorenstelle im Profi-Bereich aus. Vertragsende: im Juni.

Einige Zeit dürften die Spekulationen noch andauern . Die Liste der möglichen Anwärter ließe sich noch um viele U-19-Trainer deutscher Top-Clubs erweitern. Metzelder und seine Kollegen hoffen, das richtige Näschen in dieser Frage zu besitzen.