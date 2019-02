Lottes Trainer Drube im Interview: „Der Preußen-Weg ist genau der richtige“

Mehr Münsteraner geht eigentlich. Nils Drube ist hier geboren, lebt hier, kennt die Stadt in- und auswendig. Nur sportlich hat der 40-Jährige andere Interessen als Erfolge der Preußen . Zumindest am Montagabend (19 Uhr), wenn er als Trainer der Sportfreunde Lotte Gastgeber der Adlerträger. Im Interview erzählte er unserem Redakteur Thomas Rellmann, wie stark er den SCP einschätzt, warum es in der 3. Liga auch ohne die große individuelle Klasse Wege gibt und dass er selbst gar keinen Karriereplan hat.

Mit Lotte läuft’s ja gut. Die kleine Durststrecke haben Sie mit dem 1:0 in Großaspach beendet, vier Zähler Vorsprung auf Platz 16 ...

Drube: Moment, die fünf Spiele ohne Sieg davor lassen sich nur von außen als Durststrecke bezeichnen. Ich bin an Serien sowieso nie interessiert. Gegen Haching, Würzburg oder Meppen hätten wir vor Weihnachten jedoch mehr holen müssen.

Als Sie im August beim sieglosen Letzten im Gespann mit Sven Hozjak eingestiegen sind, war gerade der fünfte Trainer in gut einem Jahr gegangen. Hatten Sie nie Zweifel, ob das der richtige Schritt ist? Oder mussten Sie einfach die eine Chance im Profifußball ergreifen?

Drube: Uns hat das gereizt, und wir glauben, dass wir mit jedem Team erfolgreich sein können. Klar, die Ausgangslage war nicht einfach, zumal zwei Tage später das erste Spiel beim KSC anstand, aber wir sind schon von uns überzeugt. Andererseits haben wir ja noch nichts erreicht, es wird ein harter Kampf bis Mitte Mai. Uns fehlen letztlich auch die ersten fünf Saisonspiele.

Als Nachwuchs-Coach waren Sie beim SCP und später bei Bayer Leverkusen. War es immer Ihr Ziel im Seniorenbereich Fuß zu fassen? Dort stand bisher als einziger Eintrag Westfalia Kinderhaus.

Drube: Ganz ehrlich, darüber habe ich nie nachgedacht. Ich habe mich bewusst breiter aufgestellt, als nur als Jugendtrainer zu planen. Aber ich weiß auch, was ich kann, hatte immer Erfolg. Das soll sich nicht arrogant anhören, nur selbstbewusst. Mir ist es wichtig, dass es mit dem Verein, in dem ich arbeite, zu 100 Prozent stimmte.

Das ist in Lotte der Fall?

Drube: Ich weiß, dass es hier ein Schleudersitz war. Aber Sven kennt unseren Fußballchef Manfred Wilke schon lange sehr gut, so eine Bezugsperson ist wichtig. Über einen Münsteraner Kontakt kam die Anfrage, ob wir das zusammen machen wollen. Wir kannten uns vorher, hatten aber nie konkret über eine Zusammenarbeit geredet Wir haben die gleiche Einstellung zum Fußball und kaum mal eine konträre Meinung, gerade in Sachen Matchplan oder Aufstellung. Das ist fast beängstigend. Aber zwischen uns darf kein Blatt Papier passen.

Sie haben in der Winterpause sechs Akteure abgegeben und neun geholt. War dieser Schnitt nötig?

Drube: Er bedeutete vor allem viel Arbeit. Spieler, die im Winter kommen, müssen optimal in eine funktionierende Mannschaft passen. Wir haben mit allen sehr lange gesprochen. Lotte hat noch nicht so ein gewachsenes Umfeld wie viele Traditionsvereine der 3. Liga, aber hier sehen viele die Chance, sich zu präsentieren. Uns hilft der überragende Charakter unserer Truppe. Ich habe noch nie erlebt, dass die Integration von Neuen so schnell geht. Abgegeben haben wir auch keine Stammspieler, vielen wurde bereits im November nahegelegt, in der Winterpause zu gehen.

Neun Neue klingen so, als sei in Lotte mehr Geld vorhanden als beim SCP.

Drube: Jeder kann sich 100-prozentig sicher sein, dass wir nichts wirtschaftlich Unvernünftiges gemacht haben. Uns haben ja auch Spieler mit einer gewissen Vita wie Marcus Piossek oder Nico Neidhart verlassen. Wir haben da einige Kontakte spielen lassen, im Verbund mit extrem leistungsbezogenen Verträgen kommen wir billiger weg als vorher. Wer glaubt, wir hätten im Lotto gewonnen, weil wir Justin Eilers holen, muss wissen, dass es für ihn wie für uns einfach eine Chance ist.

Zu den Preußen: Wie bewerten Sie die Entwicklung in dieser Saison?

Drube: Sehr gut, ich sehe den SCP im oberen Drittel. Im Team sind tolle Strukturen. Die Grundordnung, die Trainer Marco Antwerpen den Spielern verpasst hat, ist genau richtig. Ich habe Münster in der Vorbereitung gegen Almelo betrachtet, da haben mir Abläufe und Abstände bereits super gefallen.

Wie ist der Nachbar am Montag zu knacken?

Drube: Haha, der Matchplan steht seit Dienstag. Wie, verrate ich nicht. Wir schauen natürlich, wo der Gegner verwundbar ist. Aber wir sind zu Hause unbesiegt, besitzen eine breite Brust. Und ob man es Derby nennt oder nicht – das Duell bietet immer viele kleine Geschichten. Jeron Al-Hazaimeh und Alexander Langlitz waren beim SCP, auf der anderen Seite steht Kevin Rodrigues Pires. Das wird speziell.

Auch für Sie ...

Drube: Ich kann das ganz einfach sagen: Münster ist meine Heimat, hier habe ich meine Frau kennengelernt, meine Tochter ist hier geboren – es ist die Stadt meines Herzens. Beruflich bin ich da aber schmerzfrei.

Können Sie sich irgendwann den Cheftrainer-Posten in Münster vorstellen?

Drube: Ich habe im Fußball zu viel erlebt, um es kategorisch auszuschließen. Aber ich lebe im Hier und Jetzt. Wenn wir Erfolg haben, kommen Anfragen oder die Verlängerung in Lotte automatisch. Einen Karriereplan habe ich nicht.

Ihr Kontakt zum SCP?

Drube: Sven ist sehr eng mit Sportchef Malte Metzelder. Ich habe Drähte zu Jugendtrainern wie Andreas Lübke oder Martin Holtkamp. Mit Marco Antwerpen lag ich beim Fußballlehrer-Lehrgang auf einem Zimmer, im Alltag haben wir aber keinen Kontakt.

Ihr Weggang nach Leverkusen geschah 2012 nicht ohne Nebengeräusche. Hängt da rund sieben Jahre später noch was nach?

Drube: Nein, das ist alles Vergangenheit. Man sollte nach vorne schauen. Anfangs war es ein komisches Gefühl, gegen Preußen anzutreten. Heute beobachte ich mit Freude, dass der Verein vorwärts gewandt arbeitet. Es werden Pläne gemacht, die fast revolutionär sind. Talente fördern und gezielt einbauen – das ist genau der richtige Weg. Wozu einen 28er-Kader, wenn aus der U 19 oder U 23 wie in Münster immer Leute auf einem super Level kommen?

Sehen Sie in diesem Weg kein Risiko?

Drube: Nein, wir haben in Lotte auch nicht die höchste individuelle Qualität, aber die Mannschaft ist gut zusammengestellt. Das ist das A und O. Dafür gibt es genug Beispiele, gerade in dieser extrem engen 3. Liga. Mit einer guten Idee kann man diese Klasse immer halten.