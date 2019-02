Der holprigen Vorbereitung zum Trotz und ungeachtet der in diesem Zusammenhang geforderten Improvisationskünste, was das Training anbelangt – Sonntag zählt’s. Der 1. FC Gievenbeck startet dann nicht nur in den zweiten Teil der Oberliga-Saison, sondern gegen den SC Paderborn II gleich gegen einen punktgleichen Tabellennachbarn. Der Drittletzte aus Gievenbeck, allerdings mit zwei Nachholspielen in der Hinterhand, erwartet den Viertletzten. Beide noch drei Zähler vom ersten Abstiegsrang entfernt.

Die Aufwärm- oder Anlaufphase muss also ausfallen. „Wir würden bei einer Niederlage nicht in Panik verfallen. Aber das Spiel gibt schon Aufschluss darüber, wo wie stehen, wie wir drauf sind“, weiß der Sportliche Leiter Stephan Zurfähr um den Charakter der ersten Oberliga-Begegnung des Jahres. Ob sie auf Natur- oder Kunstrasen ausgetragen wird, muss sich zeigen. Eine Absage hätte schon eine dritte Hängepartie für den Aufsteiger zur Folge. Aufgrund des avisierten Temperaturanstiegs deutet allerdings vieles auf den Anpfiff hin. Nicht so wie in vier von sechs geplanten Testspielen. Auch an der Begegnung des folgenden Spieltags darf gezweifelt werden, denn in Siegen findet Fußball im Februar selten statt. Rhythmus sieht anders aus.

„Die Jungs haben aber zuvor viel gemacht. Was für das Trainer-Team auch einen hohen Aufwand bedeutet“, verweist Zurfähr auf die zuvor gefragte Fantasie. Der Besuch der Soccerhalle, des Fitness-Studios oder die Spinning-Runde sind bei widrigen Umständen längst übliche Ausweichmanöver. Eine Übungseinheit im Badminton eher nicht. Aber auch sie sorgte beim FCG für Abwechslung. „Alles ist besser als ein Ausfall“, unterstreicht auch Chefcoach Benjamin Heeke den Wert des Alternativprogramms, für das in der vergangenen Woche allein die Assistenten Janis Hohenhövel und Jens Wissing verantwortlich waren. „Wichtig ist, dass wir die zuvor erarbeitete Fitness nicht verlieren“, begründet Heeke das bunte Programm.

Unruhig ob der zerpflückten Wochen wird er nicht. „Wir haben schon astreine Vorbereitungen gemacht, dann noch gegen den schwächsten Gegner gespielt und verloren. Es war aber auch schon andersherum. Ich bin zu lange dabei, um mir darüber einen Kopf zu machen“, gesteht der 34-Jährige, der im fünften Jahr bei der FCG-Ersten ist.

Auch der personellen Ausgangslage sieht Heeke gelassen entgegen. Immerhin fällt mit Daniel Geisler, Thomas Teupen (beide Urlaub) und Christian Keil (Beruf) ein Trio am Sonntag gegen die Ostwestfalen aus. Tristan Niemann fehlte nur bis zum Wochenbeginn.

Noch keine Klarheit gibt es in Sachen Nachholspiele. Immerhin aber zeichnen sich Tendenzen ab. Danach soll die Partie beim SV Schermbeck am Karnevalswochenende nachgeholt werden, die Begegnung beim FC Eintracht Rheine unter der Woche – und bei besseren Bedingungen.