Die Plätze sind von Schnee und Eis befreit. Und doch heißt es: Achtung, Rutschgefahr! Denn mit dem VfL Wolbeck , dem 1. FC Gievenbeck II und BW Aasee steckt das Münster-Trio in der Fußball-Bezirksliga in Abstiegsnot, es droht am Saisonende abzugleiten. Die Blau-Weißen, die sich schon am Samstag zurückmelden, belegen mit 13 Zählern einen Platz unter dem Strich, sie weisen drei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer auf. Dort finden sich die FCG-Zweite (16) auf dem ersten Nichtabstiegsplatz sowie der VfL (18) wieder. Bis zu Rang zehn und Germania Horstmar (20 Punkte) reicht die gefährdete Zone. Mit Beginn der Rückrunde soll und muss nachhaltig gestreut werden – und zwar Punkte. Was auch die Keller-Konkurrenten planen. Beispielsweise der Tabellen-14. Teuto Riesenbeck (15), der einen Trainerwechsel vollzog. Aber auch Schlusslicht Preußen Lengerich (9), bei dem fünf neue Spieler anheuerten.

„Die Testspiele waren grenzwertig, die Pause nach der Stadtmeisterschaft mit einer Woche recht kurz. Aber wir haben das Beste daraus gemacht“, sagt Alois Fetsch. Der Coach des VfL klagt nicht. Höchstens über den (zu) frühen Wiederbeginn der Punktspiele. Auch die Vokabel „Abstieg“ nimmt er nicht in den Mund. „Ich mache mir nur Gedanken darüber, dass es endlich losgeht. Sicher wird es spannend, aber Sorgen mache ich mir keine. Vielmehr bin ich von der Qualität überzeugt.“ Dazu nicht mehr beitragen kann Daniel Bothen, der aus beruflichen Gründen aus dem Kader ausgeschieden ist, Waldemar Klemke tritt zumindest kürzer.

An den Abschied aus der Klasse verschwendet auch Matthias Gerigk keine Gedanken. „Ich möchte den Laden als Bezirksligist übergeben“, formuliert der BWA-Trainer, den es im Sommer an seinen Wohnort zu BW Ottmarsbocholt zieht, seine Erwartungshaltung. Die personellen Korrekturen im Kader steigern dabei seine Zuversicht, das Ziel auch zu erreichen. „Wir haben an Quantität, aber auch an Qualität deutlich zugelegt“, versichert er. Mit einem 22er-Kader stellen sich die Blau-Weißen dem Kampf um den Klassenerhalt. Während Malte Lohnherr, Julian Kampschulte und Joshua Roth den Club verlassen haben, sind sieben Neue hinzugekommen. „Sie haben alle das Potenzial für die Startelf“, ordnet Gerigk das gewonnene Personal ein.

Zwischen dem VfL Wolbeck und BW Aasee rangiert das dritte münsterische Sorgenkind, die Zweitvertretung aus Gievenbeck. Ab dem Wochenende sollen nun Punkte gestreut werden. Da ist sich das Trio einig.