Reizvoll ist es immer, selten aber sportlich so gegensätzlich wie am Samstag. Denn das Landesliga-Duell zwischen Westfalia Kinderhaus und dem SC Münster 08 ist ab 19 Uhr eine Begegnung der Kontraste. Während die Gastgeber auf fünf Siege in Folge blicken, verloren die Gäste vier Partien am Stück. Zwei Serien auf dem Prüfstand.

„In unserer Situation wollen wir gewinnen. Ganz klar. Zudem hat es in meiner Kinderhauser Zeit noch nie sechs Siege hintereinander gegeben. Auch das wollen wir schaffen“, sagt Sebastian Dreiszis deutlich. Erleben wird der Trainer eine mögliche Fortsetzung allerdings aus der Ferne. Er weilt bis Dienstag auf einer Fortbildung. Das Sagen hat somit Co-Trainer Michael Dreskornfeld. Der muss ohne Michael Rau (Urlaub) planen. Zudem ist für Manuel Honerkamp die Saison vorzeitig beendet.

Was allerdings auch den Derby-Gegner und -Gast trifft. „Wir haben uns im Vorfeld viel mit Westfalia beschäftigt, einige Videos studiert, um zu sehen, wo wir Ansätze finden könnten. Eine Rolle spielte dabei Manuel“, gestand Björn Hartwig am Donnerstag.

Teilweise und kurzfristig zum Umdenken gezwungen, hat der Nullacht-Coach aber klare Vorstellungen, was ihn erwartet. „Es wird kein Torfestival, vielmehr ein von der Taktik geprägtes Spiel“, sagt er. Dass das Hinspiel klar mit 20:25 verloren ging, ist für ihn nicht von Bedeutung. „Das wird uns nicht davon abhalten, es erneut zu versuchen. Wir könnten mal wieder ein Statement setzen.“ Auch das 9:4 für Nullacht nach 20 Minuten während der Stadtmeisterschaften erwähnt er nur am Rande, maximal als gutes Omen.

Die Gastgeber sind jedenfalls vorbereitet. In mehrfacher Hinsicht. So wurde ein Tor, das am Dienstag noch defekt war und kein Wurftraining vertrug, repariert. Was sich zu Wochenbeginn aber gut traf – stand doch ohnehin kein Westfalia-Keeper zur Verfügung. Das wird am Samstag anders sein.