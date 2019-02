Gundolf Lorenz hört auf – der Kreis schließt sich in Roxel

Er war Spieler, Trainer und zuletzt Sportlicher Leiter. Bis Sonntag. Nach 57 Jahren verlässt Gundolf Lorenz die Fußballbühne, auf der er einige Rollen spielte. Er stand dabei stets für Engagement, Kompetenz und Zuverlässigkeit. Auf der Mitgliederversammlung der Fußball-Abteilung des BSV Roxel kandidiert Lorenz, der im Mai 66 Jahre jung wird, nicht mehr. Dort, wo mit neun Jahren als Nachwuchskicker alles begann und wo er stets eine Phase beendete. Als Spieler, Trainer – und nun als Funktionär. Zeit für einen Rückblick. Im Gespräch mit Redaktionsmitglied Uwe Niemeyer hat er das getan.

Sie hören tatsächlich auf? Warum gerade jetzt?

Lorenz: Ich bin den Fußball nicht leid, aber es reicht nach 57 Jahren. Und bei mir ist es ein endgültiger Abschied. Das ist sicher. Ich habe ihn ja zwei Jahre lang vorbereitet.

Ganz sicher?

Lorenz: Ja, ich werde am Sonntag den Schlüsselbund fallen lassen. Als Zeichen, dass ich auch keine Schlüsselgewalt für die Anlage mehr habe.

Was waren Sie zuvor lieber? Spieler, Trainer oder Funktionär?

Lorenz: Ganz klar Spieler, dann kommt Trainer. Da hat man einfach mehr Einfluss auf das Spiel. Als Sportlicher Leiter haben mich die Gespräche genervt, in denen es nur um das Materielle ging. Diese doch wenigen Gespräche, waren aber auch schnell beendet. Es überwogen Gott sei Dank doch die positiven Begegnungen.

Was hat sich über die Jahre überhaupt verändert?

Lorenz: Abgesehen vom Tempo, auch in den unteren Ligen, die Einstellung der Spieler. Gravierend ist, dass Fußball nicht mehr an erster Stelle steht. Manches Mal haben mir auch die Werte gefehlt. Vieles wird vorgeschoben. Ich könnte zwei Bücher darüber schreiben. Ich will das nicht schlecht reden, aber damit muss man auch klarkommen.

Weil Sie es einfach anders kennen …?

Lorenz: Ja, dazu ein Beispiel. Im ersten Jahr bei der TSG Harsewinkel in der Oberliga, es war die dritthöchste Klasse, hatte ich mich sonntags verletzt. Ein Bluterguss im Knöchel. Um aber eine Woche später unbedingt zu spielen, bin ich fünf Tage in Folge von Münster nach Gütersloh zu einem Physio gefahren. Bisweilen haben mich drei Mann festgehalten – wegen der Schmerzen. Am zweiten Tag habe ich in Warendorf gehalten und kurz überlegt, bin dann aber durchgestartet. Am Sonntag habe ich gespielt. Für mich völlig normal. Wenn ich das heute Spielern erzähle, schlagen sie die Hände über dem Kopf zusammen. In vielen Fällen kann man heute schon froh sein, wenn ein verletzter Akteur am Sonntag zum Spiel als Zuschauer kommt.

Gibt es denn ein Erlebnis, an das Sie gerne zurück denken?

Lorenz: Das erste Jahr als Spieler in Harsewinkel. Das war ein überragendes Jahr. Aber auch die Zeit in Ahlen, in der wir 1976 gegen die Tschechoslowakei mit dem legendären Elfmeterhelden Antonin Panenka gespielt haben. Der hatte drei Monate zuvor das EM-Finale gegen Deutschland entschieden. Als Trainer war es ganz sicher der erstmalige Aufstieg mit dem BSV in die Westfalenliga. Damit hatte niemals gerechnet. Und auch nicht mit dem Lob von Jens Könemann. Er sagte, dass ich wie ein Pott auf den Deckel nach Roxel passen würde. Als Sportlicher Leiter war der Klassenerhalt mit Trainer Stephan Zurfähr auch ein Highlight.

Welche Entscheidung haben Sie bereut?

Lorenz: Die Zeit als Trainer bei Preußen Borghorst, wo wir uns nach acht Monaten getrennt haben. Das hat nicht gepasst. Aber es war eine Erfahrung, die ich sammeln musste. Ansonsten habe ich mich nicht viel ärgern müssen. Es hat eigentlich immer Spaß gemacht.

Und darauf verzichten Sie nun. Wie geht es weiter?

Lorenz: Ich werde mir weiter Fußball ansehen. Das aber ungezwungen. Das ist etwas ganz anderes. Zudem muss ich die Urlaubsplanung nicht mehr nach dem Spielplan ausrichten. Ohnehin werde ich mit meiner Frau noch mehr reisen. Abgesehen davon, dass wir Afrika-Fans sind, steht noch einiges auf dem Programm. Beispielsweise Australien oder China. Und ich habe kürzlich auch das Lesen für mich entdeckt.

Und wie geht es jetzt in Roxel weiter?

Lorenz: Die Weichen sind gestellt. Mir persönlich war es schon ein Anliegen, dass Trainer Sebastian Hänsel seine Arbeit fortsetzt und dass meine Nachfolge geregelt ist. Ungeachtet der Personen sind beide Positionen wichtig. Und falls noch einmal Fragen aufkommen sollten, bin ich natürlich erreichbar!

Sie hatten in Roxel auch so etwas wie einen Schatten, der nun mit ihnen aufhört?

Lorenz: Stimmt, Miguel Ferreira. Er war unter mir Spieler, als Trainer stand er mir erst als Assistent, dann als Sportlicher Leiter zur Seite. Jetzt ist er Abteilungsvorsitzender. Ein zweiter Schatten ist Uwe Wesberg, unser Betreuer. Er hat mich die letzten zehn Jahre begleitet. Es ist eine Freundschaft entstanden, die ich nicht mehr missen möchte.