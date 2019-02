Das letzte Meisterschaftsspiel beendete der 1. FC Gievenbeck mit einem 0:0 gegen den TuS Erndtebrück – das war am 2. Dezember. Danach gab es drei Siege gegen SpVg Beckum (1:0), GW Nottuln (6:0) und Westfalia Kinderhaus (2:1) in Freundschaftsspielen – alle anderen angesetzten Testbegegnungen fielen aus. Vor dem Auftakt am Sonntag (15 Uhr) in der Oberliga-Partie gegen den SC Paderborn II steht Trainer Benjamin Heeke mit seinen Mannen eher vor einer Sondierungsphase, denn vor einer Standortbestimmung. Die fällt schwer. „Wir haben drei Wochen kein Spiel mehr gehabt“, weist der Coach auf den besonderen Umstand hin.

Der Gegner absolvierte indes einige schwere Tests gegen die Regionalligisten Wuppertaler SV (0:4), Alemannia Aachen (0:4), Hannover 96 II (0:1) und SC Verl (1:3) – fraglich, ob sich daraus aber eine Wettkampfhärte ableiten lässt. Nur so viel: Paderborn hat sich in der Winterpause noch einmal mit in oberen Ligen ausgebildeten Spielern verstärkt: Joannis Tsingos kam von Panathinaikos Athen, Eugene Ofosu-Ayeh von Arminia Bielefeld II und Artion Balja vom SV Rödinghausen. „Schwer einzuschätzen“ findet Heeke die SCP-Zweite nicht nur deswegen. Da könnte ein Blick in die Hinrunde hilfreicher sein. Da verlor der FCG glatt mit 0:3.

Das soll diesmal natürlich nicht passieren, vor allem sollen die Gievenbecker nicht schon wieder einem Rückstand hinterherlaufen müssen, verlangt Heeke. „Wenn wir in Führung gehen, haben wir auch etwas zu verlieren“, gibt der Coach Logisches preis. „Wir wollen erst mal hinten safe sein. Das wird zwar kein Feuerwerk, aber man kann erwarten, dass wir uns über 90 Minuten ein Bein ausreißen.“

Dass mit Thomas Teupen, Christian Keil und Daniel Geisler drei gestandene Stammkräfte ausfallen, ist nicht zu ändern, sei aber durchaus zu kompensieren, glaubt der Trainer der Münsteraner. „Hauptsache, wir legen die richtige Mentalität an den Tag“. Wenn die dann mit „individuell genialen Momenten“ (Heeke) gepaart ist: umso besser.