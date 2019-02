Es war eine vorsichtige Entwarnung, die Preußen-Trainer Marco Antwerpen gut drei Tage vor dem Aufeinandertreffen bei SF Lotte gab. Der Trainingsplatz füllte sich wieder, viele der zu Wochenbeginn erkrankten Akteure meldeten sich zurück. „Ich hoffe, jetzt kommt keiner mehr dazu“, sagte der Coach als Anspielung auf den Erkältungsvirus, der sich breit gemacht hatte. Gleich fünf Akteure mussten pausieren, bei Simon Scherder reichte es am Freitag zumindest zu einer Laufeinheit. Philipp Hoffmann, Tobias Rühle, Rufat Dadashov und Ole Kittner meldeten sich in einer intensiven Einheit voll zurück. Aus zwischendurch nur zwölf Feldspielern wurden zum Ende der Woche 17, die mit dem Ball und den Mitspielern arbeiteten. Auch der zuletzt angeschlagene Torwart Max Schulze Niehues (Oberschenkel) war wieder fit. Und damit nicht genug, mit dem Langzeitverletzten Danilo Wiebe (Kreuzbandriss) kehrte ein weitere Akteur ins Mannschaftstraining zurück. Sein letztes Punktspiel hatte er im Februar vergangenen Jahres in Magdeburg (1:3) bestritten.

Vor der Partie in Lotte, im Übrigen das 16. Aufeinandertreffen der Nachbarn in einem Punktspiel, nahm sich Antwerpen selbst ein wenig auf die Schippe. „Ja, der Matchplan steht schon seit Anfang der Saison“, sagte er bester Laune und mit einem kräftigen Schuss Ironie. „Wir werden sehr defensiv spielen in einem 4-4-2 und einen Riegel vorschieben, einen Bus vor das Tor stellen.“ So viel also zum vorläufigen Plan der Preußen, die natürlich aller Voraussicht nach alles andere als auf Verteidigung bedacht in Lotte auflaufen werden.