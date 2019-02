Wer am Samstag aus der Puste war, der brauchte nur den Mund aufzumachen. Im selben Moment war die Sache mit der Luft wieder geregelt, so stark blies es am Kunstrasen an der Bonhoefferstraße. Die ungemütlichen Witterungsbedingungen schienen allerdings den Bezirksliga-Fußballern von BW Aasee gar nichts auszumachen. Vielmehr zeigten sich die Kellerkinder beflügelt. Erst recht, nachdem ihnen der Start im Spiel gegen den TuS Recke so prächtig gelungen war. Neuzugang Ersan Keser führte sich bei seinem ersten Auftritt hervorragend ein. Das 1:0 besorgte er selbst (8.), das 2:0 durch Maximilian Linden fünf Minuten später legte er auf.

Und als dann noch Tim Knabbe einen 30-Meter-Freistoß im Stile eines Cristiano Ronaldo versenkte (26.), gab es kein Halten mehr. Dass sich hier der Wind zumindest einen „Assist-Point“ verdient hatte, sei nur am Rande vermerkt. Ersatzspieler und Stammtruppe feierten in jedem Fall für einen Moment gemeinsam auf dem Platz, ehe sich jeder wieder auf seine angestammte Position begab. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war offensichtlich bei den Blau-Weißen, die in Rot und Weiß spielten, der Gedanke gereift, dass sie gegen den favorisierten Gast ein Erfolgserlebnis feiern könnten. Aber noch lag eine Menge Arbeit vor der Truppe von Trainer Matthias Gerigk . Dazu kam nach der Pause auch noch ein fieser Gegenwind.

Wind hin, Favorit her, Aasee beließ es bei zwei Aussetzern. Der erste unterlief Peter Ciuraj, als ihm der Ball im Strafraum an die Hand sprang. Den Elfmeter verwandelte Max Stermann (24.). Der zweite Fauxpas wurde Alan Ates angekreidet, dem nach 54 Minuten ein Eigentor unterlief. Ansonsten hatte der Underdog die Dinge im Griff und die Punkte im Sack. Gerigk sagte: „Wir haben sechs Neue, stehen im Keller und schlagen dann die Recker. Die hätten mit einem Sieg Tabellenführer werden können. Unglaublich. Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war die beste der Saison.“ BWA: Schulz – Dombrowa, Steur, Stiens, Bartelink – Ciuraj, Knabbe, Ates, Linden – Keser (86. Hülsmeier/90. Bienstein), Stemmerich