Mit einem 1:0 (1:0) bei Cheruskia Laggenbeck hat sich der VfL Wolbeck vorerst aus dem Keller geschossen. In einer hochklassigen Partie gelang Daniel Seidel ein eleganter Treffer zum Sieg (62.). Malte Höppner hatte den Stürmer per Chip bedient, der nahm den Ball mit der Brust an und vollendete eiskalt. „Den machen nicht viele“, sagte Trainer Alois Fetsch. „Der Gegner hatte schon Klasse“, so der Coach. „Für uns ein ganz wichtiger Erfolg, auch weil wir auswärts bisher ja keine Bäume ausgerissen haben.“ Der 46-Jährige sah seine Elf anfangs überlegen, die hatte aber auch Glück bei Außenpfostentreffern von Nico Stehr (22.) und Marco Lutterbeck (27.). „Aufgrund dieser beiden Chancen war das 0:0 zur Pause vielleicht etwas glücklich“, sagte Fetsch.

In der letzten halben Stunde probierte es der Gastgeber mit langen Bällen. Als Nico Stehr für eine Notbremse an Seidel vom Platz flog (78.), ergaben sich Räume. Doch Seidel (82.), Robin Westhues (83.), Höppner (87.) und Julius Vielmeyer (90.+2) verpassten die Entscheidung. Der VfL sprang dennoch auf Platz zehn und fünf Punkte Vorsprung auf Rang 14. VfL: Hallas – N. Rehberg (81. Vielmeyer), Quabeck, Bodin, J. Schroer – Tegtmeier, Höppner – Frerichs, Westhues, Thewes – Seidel