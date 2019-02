Der Schwerpunkt, den die U-17-Fußballer des SC Preußen in der Winter-Vorbereitung setzten, lässt sich beim Blick auf die Testspielgegner schnell erkennen. Die A-Junioren des TuS Haltern (2:0) und des 1. FC Gievenbeck (0:0) gestatteten den Adlerträgern zwar keine Tore, erfüllten aber doch ihren Zweck. „Wir wollten ganz bewusst gegen körperlich robustere Mannschaften antreten“, sagt Trainer Arne Barez vor dem Wiederbeginn der B-Jugend-Bundesliga. „Die Erfahrung hat uns auch gutgetan.“

Das jüngste 4:1 beim gleichaltrigen Nachwuchs in Osnabrück sorgt auch dafür, dass der SCP zuversichtlich in die nur zehn verbleibenden Rückrundenspiele geht. „Ich glaube an uns, die Entwicklung der Mannschaft stimmt und hat auch ihre Bedeutung“, so Barez, der auf einen unveränderten Kader setzt. Der Klassenerhalt ist dennoch unabdingbar für die Pläne des Vereins. Zwei Plätze und einen Punkt vor der Abstiegszone stehen die Münsteraner aktuell. Ein enges Rennen scheint vor­programmiert. Der Coach, baut keine Luftschlösser: „Die Rettung kann bis zum letzten Spieltag dauern – aber auch früher passieren.“ Wichtig wäre mehr Tor­gefahr. Bislang gelangen nur elf Treffer in 16 Partien.