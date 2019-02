Die Ausgangslage ist höchst interessant und bietet Stoff für einen besten Sonntagabend-Krimi. Mit je 21 Punkten gehen Spitzenreiter THC Münster, der VfB Hüls sowie der Tabellendritte Uhlenhorst Mülheim III in den letzten Spieltag der Hockey-Oberliga. Das Rennen um den Aufstieg entscheidet sich ab 18 Uhr – und auf zwei Plätzen. Denn während Mülheim zu Hause den ETB Essen empfängt und damit vor einer machbaren Aufgabe steht, gastiert der THC in Hüls.

„Es ist ganz einfach: Gewinnen wir, steigen wir auf. Wenn nicht, wird es wohl Mülheim schaffen“, erklärt Münsters Spielertrainer Moritz Paar, der mit seinem Team die klar bessere Tordifferenz (plus 35) als die Konkurrenten (je plus 17) vorweist. Auch dank des 8:2 der Vorwoche gegen Uhlenhorst, was dem THC eine Menge Selbstvertrauen vor der Fahrt zum Angstgegner – der VfB vermieste in der vergangenen Hallensaison Münster mit zwei Siegen den Aufstieg – gibt. „Wir tun uns mit der ruppigen Spielweise von Hüls immer schwer. Aber wenn wir das ausblenden und uns auf unser Spiel konzentrieren, dann können wir es schaffen“, so Paar.