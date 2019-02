Alle Sportler wachen langsam wieder aus dem Winterschlaf auf, die Sportplätze füllen sich. Auch die Lacrosse-Damen der Mohawks Münster bereiten sich auf die Freiluftsaison vor. Zum dritten Mal wird dafür ein internationales Turnier in Hiltrup veranstaltet. Die Veranstaltung namens „Mohawks Madness“ startet am Wochenende in die nächste Runde. „Auch dieses Jahr haben wieder super Mannschaften zugesagt. Die deutsche U 19, die schweizerische und die niederländische Nationalmannschaft reisen mit ihrer jeweils ersten und zweiten Besetzung an. Die Zuschauer werden sicher wieder mit spannenden Spielen belohnt,“ freut sich Vereinssprecherin Katharina Förster auf das Event.

Doch wenn am Samstag auf der Sportanlage Hiltrup-Süd angepfiffen wird, wollen natürlich auch die Mohawks-Damen ordentlich mitmischen. Das Team ist in der West-Staffel der Bundesliga unterwegs und mit ehemaligen Nationalspielerinnen wie Judith van Oepen oder Nora Ullrich namhaft besetzt. Förster ist jedenfalls ziemlich optimistisch: „Ich bin mir sicher, dass wir eine reelle Chance haben. Wir sind im Moment richtig gut drauf – und mit ein bisschen Glück, wieso nicht?“

Ab 8.30 Uhr sind alle Mannschaften einsatzbereit und kämpfen um die besten Ausgangslagen für den Sonntag. Besonders interessant wird das Spiel der ausrichtenden Mohawks gegen die niederländische Nationalmannschaft. Trainer Adam Grey ist nämlich für beide Teams verantwortlich. Zwar wird er bei diesem Spiel an der Seite der Damen aus Münster stehen, doch ein Aufeinandertreffen zweier Teams mit ein und demselben Trainer birgt immer Brisanz.

Am zweiten Tag stehen die Entscheidungsspiele um Titel und endgültige Platzierungen an. Sportlicher Ehrgeiz treibt jedes Team an, doch die große Lacrosse-Familie pflegt auch und vor allem den Gemeinschaftsgedanken. Alle Teilnehmer und Zuschauer wollen Spaß haben und neue Leute kennenlernen. So werden viele der Gastspielerinnen in münsterischen Familien untergebracht. Parallel zum Turnier findet auch ein Schiedsrichter-Camp statt. Dort werden etwa zehn potenzielle Referees ausgebildet, die am Wochenende auch gleich geprüft werden. Künftig können die neuen Unparteiischen dann auch gleich in der Bundesliga aktiv werden.

Um die Tage ausgiebig zu nutzen, reisen die Sportler schon am Freitag an und werden von den Münster Mohawks mit einem „Get-Together“ begrüßt. Für das Turnier ab Samstag ist der Eintritt kostenlos.