Schon öfter ist es angeklungen, dass dieser 62. Lehrgang zum Erwerb der höchsten Trainerlizenz ein besonderer war. Zwischen Herbst 2015 und Frühjahr 2016 erwarben 25 Teilnehmer den Schein des Fußballlehrers in der Sportschule Hennef. Unter ihnen die mittlerweile in der Bundesliga durchgestarteten Julian Nagelsmann (1899 Hoffenheim) und Domenico Tedesco (FC Schalke 04) als sicher prominenteste Vertreter. Aber auch Jeff Strasser (früher 1. FC Kaiserslautern), Alexander Nouri (Werder Bremen, FC Ingolstadt), Kenan Kocak (SV Sandhausen) oder Inka Grings als einzige Frau, die derzeit die U-17-Jungs von Viktoria Köln in der Bundesliga West anleitet, sind bekannte Namen. Mittendrin einst: Marco Antwerpen, der Noch-Coach des SC Preußen. Für ihn zweifellos eine spezielle Konstellation, dass er binnen einer Woche auf gleich zwei Kollegen aus dem damaligen Kreis trifft. Der erste Vergleich am Montag mit seinem damaligen Zimmernachbar Nils Drube, der seit dem Spätsommer bei den SF Lotte arbeitet, ging mit 0:1 verloren. Am Samstag (14 Uhr) kommt es im Derby zur nächsten Begegnung (und insgesamt dritten) mit Daniel Thioune , der den Erzrivalen VfL Osnabrück trainiert. Erstmals treffen die beiden an der Hammer Straße aufeinander, von den beiden Partien an der Bremer Brücke im vergangenen Jahr gewann Antwerpen die im März 1:0, sein Gegenüber die im August 3:0.

Zurück aber zu besagtem Lehrgang. Dort waren noch weitere heutige Trainer aus der 3. Liga und der Regionalliga dabei. Etwa die kürzlich geschassten Argirios Giannikis (VfR Aalen) und Mark Zimmermann (Carl Zeiss Jena) oder auch David Bergner (Chemnitzer FC). Nicht zuletzt tauchen Namen auf, die auch SCP-Sportchef Malte Metzelder nicht unbekannt sind. Holger Bachthaler (SSV Ulm) etwa oder Ex-Preuße und Nagelsmann-Assistent Pellegrino Matarazzo.