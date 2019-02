Da war ordentlich Feuer unterm Dach – es rauchte, mitunter fielen auch ein paar deftige Worte. Und am Ende stand eine ganz bittere Niederlage für die Fußballer des SC Greven 09 . Nach dem 0:2 gegen den SV Wilmsberg beträgt der Rückstand auf Rang eins nunmehr neun Punkte.

Das ist zwar kein Beinbruch für die Sommer-Elf, doch einen weiteren Patzer können sich die Grevener im Prinzip nicht erlauben. Am Sonntag wartet nun in Telgte eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe auf die Gäste. Die heimische SG kämpft mit aller Macht gegen den drohenden Abstieg und landete zuletzt einen wichtigen 3:1-Sieg gegen Riesenbeck. Doppeltorschütze an diesem Tag: Josef Maffenbeier. Der Torjäger hatte seine Schuh eigentlich an den Nagel gehangen, dürfte aber auch den die 09-er auflaufen.