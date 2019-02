Wo Münster ist, ist oben. Das gikt für beide Staffeln im Kreisliga-Oberhaus. Sowohl Borussia Münster (A 1) als auch Concordia Albachten (A 2) führen die Konkurrenz an – und am Sonntag in den zweiten Saisonteil. Doch es gibt auch das Kontrastprogramm. Beim TSV Handorf, dem FC Münster 05 und Eintracht Münster in der A 1 sowie bei den Zweitvertretungen von BW Aasee, wo durch das Bezirksliga-Team sogar der doppelte Super-Gau droht, und des TuS Hiltrup geht die Abstiegsangst um. Auch das ist A-Liga in Münster.

Den Schreck- oder besser Warnschuss im Nachholspiel hat Borussia vernommen – und weggesteckt. „Das war knapp. Aber wir wissen, dass wir drauflegen können. Wir wissen aber auch, was kommt“, sagte Trainer Yannick Bauer nach dem 2:2 im Nachholspiel bei Nullfünf vor dem Re-Start. Für den scheint der Tabellenerste aber durchaus gerüstet. Zwar müssen die Borussen, die als einziges Team noch ohne Niederlage sind, noch zwei oder drei Wochen auf Roman Ueberfeld (Auslandsaufenthalt), Dennis Paul und Pascal Koopmann (beide verletzt) auskommen, haben aber Ersatz parat. Lino Frisch und Sebastian Zwick stehen nach einem jeweiligen Auslandssemester zur Verfügung, sie haben den Charakter zweier Neuzugängen.

Solchesollen auch in Albachten für zusätzlichen Schwung sorgen. „Sie verleihen dem Kader mehr Breite“, sagt Truckenbrod zu den Zugängen Fynn Durynek (1. FC Gievenbeck II) und Joshua Roth (BW Aasee). Ohnehin verbreitet der Concordia-Trainer Zuversicht. „Wer an der Sonne steht, möchte da auch nicht weg. Wir wollen unseren Platz verteidigen“, gesteht Truckenbrod. Auch weil er angesichts des direkten Aufstiegs des Meisters um die Gunst der Stunde weiß: „Mit diesem Bewusstsein sind wir angetreten. Es wäre ideal.“ Was auch zutreffen würde, wenn Lars Zymner seinen 24 Treffern weitere folgen lassen würde.

Dass die abstiegsbedrohten Teams nicht gewillt sind, sich kampflos zu ergeben, liegt auf der Hand. Zudem hat es Münster 05 vor Wochenfrist gegen Borussia bewiesen. Auch der TuS hat die Reserve im Visier. „Natürlich werden wir die Zweite im Auge behalten. Wir wollen auch in der kommenden Saison Kreisliga A anbieten“, versichert Rolf Neuhaus. Auf dem Weg ins sichere Fahrfasser fährt der Abteilungschef der Hiltruper zweigleisig. „Vielleicht sind so viele aus der Ersten gesund, dass wir Spieler abstellen können. Ohnehin werden wir aber beobachten, wie sich die Situation in der Westfalenliga gestaltet.“ Soll heißen: Wenn die Erste gesichert ist und nach oben nichts mehr geht, führt für manche der Weg in die Zweite. „Wir haben das im Auge“, sagt Neuhaus. Genau wie ab April den einen oder anderen Kandidaten aus der U 19. Schließlich sollen auch die Teams von unten am Ende obenauf sein.