Auf das erste Tor kommt’s an – gerade im Derby zwischen Preußen und Osnabrück

Kommt der Spitzenreiter als Gast, ist die Motivation für jede Fußballmannschaft der Welt automatisch einen Funken größer als ohnehin. Ist der Tabellenführer dann auch noch der Erz- und Dauerrivale, ist der unbedingte Wille fast zwangsläufig. Dazu kommt im Heimspiel von Preußen Münster gegen den VfL Osnabrück (Samstag, 14 Uhr) noch ein Temperaturhoch und damit verbunden die Aussicht auf eine prickelnde Atmosphäre. Mehr al 10 000 Tickets waren am Freitagmittag verkauft, an den Tageskassen gibt es noch ein paar Karten. Die neuen SCP-Ultras haben eine ausgefeilte Choreografie angemeldet. Die der Gegenseite wurde abgelehnt.

Der Gegner im Check: VfL Osnabrück Der VfL spielt einfach eine großartige Saison. Im Vorjahr brachte nur die Schwäche der Konkurrenz mit Platz 17 den Klassenerhalt, nun liegt das Team als Erster sechs Punkte vor dem Relegationsplatz und acht vor Rang vier. Keiner hat weniger Niederlagen (zwei), keiner weniger Gegentoren (18), keiner holte zu Hause mehr Punkte (25), kein anderer ist auswärts ungeschlagen. Das 0:2 zuletzt daheim gegen Großaspach war jedoch ein Dämpfer. Der einstige Dauerbrenner Alexander Dercho ist der einzige längerfristige Ausfall. Glücksgriffe im vergangenen Sommer waren Ex-Preuße Nils Körber im Tor, den Hertha BSC erneut verlieh, Ulrich Taffertshofer, Anas Ouahim, David Blacha, Manuel Farrona Pulido und Maurice Trapp. Neben Marcos Alvarez (neun Tore) kam im Sommer mit dem Ex-Meppener und -Kieler Benjamin Girth ein weiterer Top-Stürmer, der sich mit drei Toren in zwei Spielen einführte. : Die verkorkste letzte Saison, in der Daniel Thioune recht früh Joe Enochs ablöste, brachte der Coach mit Mühe zum Klassenerhalt. Jetzt aber hat der 44-Jährige den Laden perfekt im Griff. „Wir schütteln uns und sind bereit, eine Reaktion zu zeigen“, sagt er mit Blick auf die Pleite vom Freitag und das Derby. Ausgerechnet gegen Münster kann Osnabrück die 500-Punkte-Marke in der 3. Liga knacken. Das hat bisher nur der SV Wehen Wiesbaden (518) geschafft, den Niedersachsen fehlen noch zwei. Also ein Sieg im Derby. Die Preußen sind in dieser Wertung hinter Erfurt und Unterhaching Fünfter mit 414 Zählern. ...

Alles bereitet also für einen besonderen Fußballnachmittag. Nur das tabellarische Niemandsland der Gastgebers spricht gegen diese Annahme. Trainer Marco Antwerpen, der in seinem dritten und (vorerst) letzten westfälisch-niedersächsischen Derby gern seine ausgeglichene Bilanz aufpolieren möchte, denkt weniger in emotionalen Kategorien, sondern versucht seine Mannschaft analytisch bis pragmatisch auf das vorzubereiten, was da auf sie zurollt. Eines vorweg: „Mit Glück kommt niemand auf Platz eins.“ Das sagt der 47-Jährige mit Blick auf viele späte Tore der Lila-Weißen, auf etliche Spielwendungen und permanente Gefahr über ruhende Bälle.

Gleichzeitig betont der Coach, dass er nicht mit einem allzu offensiven Gegner rechnet. „Ich glaube kaum, dass die Osnabrücker mitspielen werden. Das tun sie die ganze Saison über selten. Sie wissen, wo wir Probleme haben.“ Nämlich dabei, Durchschlagskraft und Ideen zu entwickeln, wenn sich die andere Seite (am besten noch mit einem Vorsprung im Rücken) verschanzt. „Der VfL hat meist weniger Ballbesitz, flankt oft aus dem Halbfeld, setzt auch weniger auf Umschaltmomente und erzielt fast die Hälfte der Tore über Standards.“ Ein Rezept, das immerhin an die Drittliga-Spitze führte.

Gerade von der eigenen Offensivreihe erwartet Antwerpen mehr als am Montag beim 0:1 in Lotte. „Unsere Stürmer müssen gerade gegen einen defensiveren Gegner Bälle festmachen. Das hat letztlich auch was mit Qualität zu tun.“ Ob sich daraus gleich eine Reihe an Änderungen in der halben englischen Woche ableiten lässt? Fraglich. So viele Alternativen bietet die Bank nicht. Immerhin sind Lion Schweers, Jannik Borgmann und René Klingenburg einsatzfähig. Die Rückkehr des Mittelfeldbosses ließ sein Coach bewusst offen. Er sagt: „Mit den ersten beiden Spielen in diesem Jahr waren wir einverstanden. Mit dem in Lotte nicht. Kann schon sein, dass wir da mal reagieren.“

Wer nun eine komplexe Erfolgsformel, um den Primus zu knacken, erwartet, wird jedoch enttäuscht. Antwerpens Devise: „In Führung gehen!“ Wie recht er doch hat. Gelang den Preußen in dieser Saison das 1:0, gewannen sie alle zehn Partien. Zwölfmal gerieten sie in Rückstand, nur in Lautern (2:1) und Unterhaching (1:1) gab’s danach noch Zählbares. Eine Statistik, die belegt, wie wichtig der erste Treffer gerade in Liga drei ist. Erst recht im Derby. SCP: Schulze Niehues – Braun, Kittner, Scherder – Menig, Klingenburg, Rodrigues Pires, Heidemann – Kobylanski – Rühle, Akono