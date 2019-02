Keine besonderen Vorkommnisse im Derby zwischen Preußen und Osnabrück

Auch ein unscheinbares Kunstwerk kann wertvoll werden, wenn nur die richtige Unterschrift drunter steht. Und so profitierte auch das eher mittelmäßige und zudem torlose Spiel zwischen dem SC Preußen Münster und dem VfL Osnabrück am Ende vor allem vom Derby-Stempel, der die schmucklose Auseinandersetzung dann doch ein wenig aus dem gewohnten Drittliga-Alltag hervorhob. Ausstellungswürdig war allemal der Rahmen: Bei bestem Fußballwetter hatten sich 11572 Zuschauer – die zahlreichen Sicherheitskräfte von Polizei und Feuerwehr nicht eingerechnet – voller Vorfreude im Stadion eingefunden, um den Tabellenführer beim Achten der Liga straucheln zu sehen. Das zumindest hätte dem Großteil der Zuschauer diesen Samstag veredelt.

Nach 90 Minuten wurden dann aber nicht nur die Punkte geteilt, sondern es herrschte auch in der Spielanalyse große Einigkeit. „Mit diesem Punkt können wir leben“, waren sich Preußen-Trainer Marco Antwerpen und VfL-Coach Daniel Thioune einig – beide fanden aber gute Argumente, warum es auch gerne ein Dreier hätte sein dürfen. Der Osnabrücker, weil sein Team mehr vom Spiel und deutlich mehr Großchancen hatte, Antwerpen, weil seine Schützlinge vor des Gegners Tor das letzte und entscheidende Wort hätten sprechen müssen. „Wir haben das gut gespielt, aber man muss den Ball dann auch über die Linie bringen“, haderte Thioune mit den finalen Ungenauigkeiten im Abschluss. „Wenn wir beim Stand von 0:0 kurz vor Schluss den Ball ins Tor hauen können, dann müssen wir das machen – und fertig“, konterte Antwerpen. „Und dann ist es mir so was von egal, ob das hochverdient oder total glücklich gewesen wäre.“

Umstellung auf Raute und Viererkette Das war neu! Die Preußen spielten erstmals in der Rückrunde mit einer Viererkette – und dazu mit einer Mittelfeldraute, die es unter Trainer Marco Antwerpen noch nie gab. Einzige personelle Änderung war die Rückkehr des genesenen René Klingenburg, der für Rufat Dadashov kam und die rechte Halbposition im diesmal wieder verdichteten Zentrum übernahm. Sein Pendant links war Kevin Rodrigues Pires, Martin Kobylanski rückte eine Stelle vor hinter die Spitzen, Sandrino Braun aus der vormaligen Dreierkette nach vorn auf die Sechs. „Es hat gut funktioniert“, so Antwerpen. „Aber das sind ja fließende Übergänge.“ Einen Seitenhieb auf seine Kollegen Nils Drube (Lotte) und Daniel Thioune (Osnabrück), die nach den Spielen über ihre taktischen Umstellungen doziert hatten, verkniff sich der SCP-Trainer nicht: „Das ist ja jetzt modern. Ich habe nicht gewechselt, aber das System hat sich trotzdem geändert.“ ...

Bis zu all diesen potenziell spielentscheidenden Momenten benötigte das Derby aber gut eine Stunde Anlaufzeit, in der sich beide Teams mit viel Einsatz und Kampfgeist gegenseitig im Wege standen und kaum erwähnenswerte Torraumszenen zuließen. Osnabrück suchte nach spielerischen Lösungen, Münster setzte auf harte Arbeit. Durchsetzen konnte sich keiner dieser Ansätze.

Klingenburg gesperrt René Klingenburg darf sich 14 weitere Tage nehmen, um wieder voll belastungsfähig zu werden. Das Derby nahm der 25-Jährige nur drei Wochen nach seinem Muskeleinriss im Oberschenkel gerne mit, allerdings holte er sich dabei auch gleich seine fünfte Gelbe Karte für ein Foul an Etienne Amenyido in der zweiten Halbzeit ab. Damit fehlt er am Montag nächster Woche beim KFC Uerdingen. Glück hatte der Mittelfeldspieler, dass er aus einer Rudelbildung nach knapp einer halben Stunde ungestraft herauskam. Sein Schubser gegen Adam Susac blieb ebenso ungeahndet wie dessen Revanche-Kopfnuss. ...

„Wir wollten einen anderen Fußball spielen“, kritisierte Antwerpen den Auftritt seiner Mannschaft in Durchgang eins und lud in der Pause zu einer kurzen Krisensitzung. Sein Hauptansprechpartner: Martin Kobylanski. „Er hat sich nicht an die Absprache gehalten. Wir haben das trainiert und auch vor dem Spiel noch einmal angesprochen. Mich ärgert das sehr, wenn das dann in der Pause wieder korrigiert werden muss.“ Der 24-Jährige war als kreatives Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff kaum in Erscheinung getreten, spielte dann noch 20 Minuten auf Bewährung, ehe er von Tobias Rühle abgelöst wurde – da war gerade die richtig heiße Phase der Partie eingeläutet worden.

Zunächst mit drei Hochkarätern der Gäste, die Thioune im Anschluss ein wenig die Stimmung vermiesten: Etienne Amenyidos Versuch an die Unterkante der Latte (61.), Marc Heiders Flachschuss an den Außenpfosten (71.) und schließlich der Freistoß von Marcos Alvarez (73.), den Keeper Max Schulze Niehues von der Linie kratzte. Bis hierhin war der Ärger des Gästetrainers über die Punkteteilung nachvollziehbar. Wenig später ließ dann aber Cyrill Akono sein großes Talent aufblitzen, behielt in Bedrängnis den Überblick und spielte Kevin Rodrigues Pires frei, der aus zehn Metern den Ball freistehend links vorbeischob (75.). „Den musste ich machen, aber ich habe ihn einfach schlecht getroffen“, sagte der Schütze im Anschluss einsichtig und zerknirscht. „Sorry an die Jungs.“

Drei Fragen an Sandrino Braun Ganz neu war die Rolle als einziger Sechser für Sandrino Braun nicht. Schon für die Stuttgarter Kickers war er alleine vor der Abwehr gefragt. Nach dem Spiel erläuterte er die Umstellung.Was war der Hintergrund der neuen Taktik?Braun: Unser Trainerteam hat Osnabrück analysiert und so festgestellt, dass ein 4-4-2 die passende Marschroute ist. Das haben wir die Woche über geübt und so auch einen Überraschungsmoment erzeugt.Ist der Schachzug in Ihren Augen aufgegangen?Braun: Ja, der Gegner hat bei uns sicher mit einer Dreierkette gerechnet. Wir wussten, dass der VfL das Mittelfeld schnell überspielt und dann sofort ins Pressing geht. Dazu passte die Raute gut. Aber genauso wichtig war es, mit Leidenschaft in das Spiel reinzugehen. Das haben beide Mannschaften gemacht.Es gab keinen Rempler von Ihnen gegen Felix Agu. Osnabrück forderte Strafstoß. War es einer?Braun: Also bitte ... Wenn das ein Elfmeter war, dann weiß ich auch nicht. ...

Ein Sieger blieb dem Drittliga-Klassiker somit verwehrt – es gab aber auch keinen Verlierer an diesem sonnigen Nachmittag, der auch im Umfeld erfreulich unauffällig verlief und auch keine überflüssigen Schlagzeilen produzierte – trotz des Derby-Stempels.