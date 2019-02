Einen Verfolger auf Distanz gehalten und sich als Tabellenzweiter einen Punkte hinter den Ligaersten geschoben. Der 28:20 (12:10)-Sieg beim VfL Brambauer hatte für Westfalia Kinderhaus in der Frauen-Verbandsliga erfreuliche Folgen. Was sich zunächst nicht andeutete. Ohnehin ohne vier Spielerinnen angetreten, wurde die Personaldecke im Spielverlauf noch dünner. Bis Mitte des ersten Durchgangs schieden Jutta Müller-Deile (Finger ausgekugelt) und Alexa Lumme (Platzwunde am Kopf) verletzt aus. Die Gäste hielten aber dagegen, rückten zusammen. „Darauf bin ich schon stolz. Die kämpferische Leistung hat mich beeindruckt“, lobte Trainer Florian Ostendorf sein Team.

Tore: Schwarz (7/4), Pohlkötter (5), Glage, Plett (je 4), Enders (3), Wokittel (2), Rehorst (2/1), Lumme (1)