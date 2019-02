Einen Punkt, der „für die Moral wichtiger als für die Tabelle“ ist, so Trainer Benjamin Heeke , holte der 1. FC Gievenbeck bei den SF Siegen . Zwei Tore in den letzten Minuten retteten ein 2:2 (0:2). „Endlich haben wir mal erfolgreich gewechselt“, so der Coach. „Zwischendurch waren wir aber auch mausetot. Ich habe lange keine Situation erlebt, in der ich nicht wusste, was ich noch sagen soll. Eine besondere Kabinenansprache haben wir nicht hinbekommen.“ Dabei wäre die zur Pause nötig gewesen.

Denn Durchgang eins lief mies. Schon früh verwertete Björn Jost völlig ungestört eine kurz ausgeführte Ecke per Schlenzer zum 1:0 (4.). „Schon wieder so eine Szene“, stöhnte Heeke. „Danach ist uns das Spiel komplett entglitten. Wir haben keinen Pass gescheit über die Mittellinie bekommen. Und uns fehlen auch die Typen, die da mal auf den Tisch hauen.“ Die Gastgeber hatten alles im Griff. FCG-Keeper Nico Eschhaus verhinderte sogar einen höheren Rückstand. Beim 2:0 hatte Ryo Suzuki am Sechzehner viel zu viel Platz (33.), der Japaner konnte den Ball sogar noch entspannt annehmen.

Auch nach dem Wechsel deutete wenig auf ein Comeback des Aufsteigers hin, der untypisch viele lange Bälle spielte, aber damit keine Gefahr erzeugte. „Es kam nicht die Stimmung auf, dass wir noch was reißen“, so Heeke. Dann aber nahm sich Tom Gerbig ein Herz, brachte den Ball vors Tor, wo Joker Theo Töller einschob (80.). Fünf Minuten später stellte der Vorbereiter selbst alles auf den Kopf, als er den Pass des ebenfalls eingewechselten Julian Canisius von rechts trocken verwertete (75.). FCG: Eschhaus – Scherr, Krasenbrink, Franke, Gerbig – Niehoff (65. Töller), Altun, Heubrock (76. Brüwer), Balz – Gerick (76. Canisius), Niemann