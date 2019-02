Nach einem ganz langen Anlauf rettete der BSV Roxel das 2:2 (0:1) in der Landesliga gegen den TuS Altenberge , der sich vor 120 Zuschauern grämte, ein 2:0 aus der Hand gegeben und etliche Konterchancen verschenkt zu haben. Die einwandfreie Moral trug die Münsteraner noch zum Teilerfolg durch späte Treffer.

„Da stimmte die Körpersprache, aber die habe ich vor der Pause völlig vermisst“, sagte der erleichterte Trainer Sebastian Hänsel nach dem dritten Heim-Remis, dass der BSV ohne den Regisseur Lukas Kintrup (Kreuzbandriss) sicherte. Dessen Position nahm der wendige Sandro Pietsch als gänzlich anderer Spielertyp ein. „Das war in Ordnung, aber wir bleiben hier auf der Position flexibel“, so Hänsel.

Der sah zunächst keine Spielfreude seiner zögerlichen Elf, die nur eine temporeichere Phase bot gegen eine ersatzgeschwächte TuS-Elf, der Leistungsträger wie David Marx, Patrick Teriete oder Felix Kemper fehlten. TuS-Coach Florian Reckels, der Ex-Roxeler, hatte die Elf aber griffig umgestellt und bejubelte das 1:0 (38.) durch den starken Malte Greshake, den hier U-19-Spieler Simon Gerdes über rechts bestens bediente. Jakob Schlatt scheiterte nach schnellem Gegenstoß noch an BSV-Keeper Daniel Neuhaus.

Eine Doppelchance von Thomas Kroker (57.) deutete die Verschiebung der Spielanteile an – Roxel war besser drin und wirkte wacher. Aber per haltbaren Freistoß ins kurze Eck traf TuS-Abwehrmann Steffen Köhler (60.), der genau hingeschaut hatte, wie die Mauer stand. Altenberge stellte auf Dreier-/Fünferkette um und spielte fortan nur noch Konterfußball. Christian Hölkers Schuss klärte Roxels Sven Saerbeck auf der Linie (68.). Hänsel wechselte, zog einmal mehr Endrit Sojeva aus der Abwehr nach ganz vorne. Nun überbrückten beide Teams das Mittelfeld zügig. Als der endlich aufblühende Dickens Toka, jetzt für Kintrup der Kapitän, von Jakob Gerstung gehalten wurde, platzierte Linksfuß Hendrik Flaßhar den Elfmeter zum 1:2 ins Netz (80.). Spät, aber nicht zu spät: Kroker setzte einen feinen Drehschuss an, den TuS-Keeper Marc Wenning-Künne gut parierte. Den Raum, den Altenberge nun ließ, überbrückte Roxel gescheit. Kroker und Benny Leifeld setzten Toka links in Szene, der ins lange Eck traf zum 2:2 (88.). Weil Hölker für die Gäste nach dem allerletzten Konter zu zögerlich abschloss, wurden die Zähler geteilt. Reckels („Ein Sieg für uns wäre verdient gewesen.“) haderte mit der Defensivqualität des TuS in den entscheidenden Szenen.

BSV: Neuhaus – Willich (70. Niesing), Sojeva, S. Saerbeck, Yarokha (46. L. Saerbeck) – Wesberg, Pietsch, Toka – Kroker, Flaßhar, Hunnewinkel (70. B. Leifeld)