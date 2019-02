Optimal fiel die Ausbeute des SC Preußen Münster nicht aus. Immerhin genügt das 1:1 (0:0) der U 17 in der B-Junioren-Bundesliga gegen Schlusslicht RW Essen aber, um drei Punkte Abstand zur Abstiegszone zu wahren. „Das war nicht unser Wunschergebnis, aber die Leistung war okay“, gab sich auch Trainer Arne Barez unentschieden. Ilkay Kir (62.) hatte die Jungadler per Freistoß in Führung , das Team aber den möglichen Sieg nicht ins Ziel gebracht. Zehn Minuten vor dem Abpfiff erzielte Julian Scharf den Ausgleich für die Gäste.

SCP: Limberg – Ter-Horst, Kir, Wesberg – Syska (78. Wietzorek), Markowski, Löbbers, Benjamins – Scheele (59. Harres), Frieling, Sinev (78. Klöpper)