Ab in die Regionalliga – THC Münster ist so erfolgreich wie noch nie

Die Oberliga-Damen des THC Münster hatten eine Woche zuvor mit dem Aufstieg vorgelegt, da wollten sich die Hockey-Herren vom Dingbängerweg nicht lumpen lassen. Als Tabellenführer war der THC in das packende Saisonfinale, vor dem neben Münster auch der VfB Hüls und Uhlenhorst Mülheim III 21 Punkte hatten, gegangen, hat durch das spektakuläre 12:7 (2:7) in Hüls den Spitzenplatz verteidigt und damit den Regionalliga-Aufstieg perfekt gemacht.

„Das ist der Wahnsinn. Das Spiel war ein Spiegelbild der Saison, in der wir nach Rückschlägen immer zurückgekommen sind“, sagte Moritz Paar, der im Sommer auf dem Feld als Spielertrainer agiert, in der Halle aber die Verantwortung an Elias Gövert abgegeben hatte, damit ein Coach im schnellen Hallenspiel von außen den Überblick behält. „Das war für die Mannschaft sehr gut“, sagte Paar.

Schützenfest zum Saisonabschluss Wie es sich für einen Meister gehört, haben sich die Hockey-Damen des THC Münster mit einem torreichen Schaulaufen aus der Oberliga verabschiedet. Mit 17:1 (7:0) gewann der künftige Hallen-Regionalligist beim Schlusslicht HC GMHütte und krönte damit die Spielzeit, die Münster als beste Offensive (68 Tore) und beste Defensive (19 Gegentreffer) abschließt. Am letzten Spieltag geriet der THC nie in Gefahr, der nur mit einer Auswechselspielerin angereiste Meister dominierte und leistete sich nur nach der Halbzeit fünf unkonzentrierte Minuten, in denen das Gegentor fiel. Luca Wilhelm überragte mit sieben Treffern, Franziska Hansen war fünfmal erfolgreich. Dazu trafen Nina Becker (3), Sophia Müller und Madeleine Maschke (je 1). ...

Beim Angstgegner in Hüls – gegen den VfB hatte Münster zuletzt dreimal verloren – geriet der THC nach der 2:0-Führung bis zur Pause ins Hintertreffen, ließ sich aber davon nicht aus der Ruhe bringen. „Die zweite Halbzeit war unfassbar gut, wir haben gerade in der Defensive sehr diszipliniert gespielt“, sagte Paar.

Vorne nutzte Münster um die Torschützen Alexander Weiß (4), Jan Becker (3), Moritz Paar, Fabian Schomann (je 2) und Jonas Uelsmann (1) die Chancen und sorgte mit dem 9:0-Lauf für die Entscheidung. Der Rest war Jubel im Hülser Hexenkessel, in dem die vielen mitgereisten Münsteraner lautstark für ein Stimmungsplus sorgten.

Die zweite Oberliga-Meisterschaft der Hallensaison war die Krönung einer unglaublichen Spielzeit, in der der THC über einen Vierfach-Aufstieg jubeln darf, da auch die beiden Zweitvertretungen aus der Verbands- in die Oberliga aufgestiegen sind. Da passt es ins Bild, dass die dritten Herren in der Verbandsliga den Klassenerhalt geschafft haben. „In der Liga, in der einst die ersten Herren gespielt haben, das ist fast wie ein Märchen“, meinte Paar, der den Gesamterfolg im Herren-Bereich als Produkt eines langjährigen Prozesses sieht, an dem auch sein Vorgänger Maurus Beck noch einen großen Anteil hat. „Wir sind den Weg, den Maurus sieben Jahre lang vorgezeichnet hat, weitergegangen. Das war eine absolute Teamleistung, alle haben im Training mitgezogen. Wir haben es super zusammen hinbekommen“, sagte Paar, der in der Stunde des Erfolges auch die unermüdliche Arbeit von Tobias Achatzy (2. Vorsitzender Hockey) im Hintergrund nicht vergaß.